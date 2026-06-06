На 93 години почина Бернадет Ширак, една от най-влиятелните първи дами на Франция

Бернадет Ширак, вдовица на френски президент Жак Ширак, почина на 93-годишна възраст, съобщава Le Monde.

Неизменна поддръжница на кариерата на съпруга си, Бернадет Шодрон дьо Курсел се превърна в ключова фигура във френската политика.

Тя беше съпруга на Жак Ширак, но преди всичко беше жена с характер. Бернадет Ширак често се позоваваше на библейската поговорка:

"Никой не знае деня или часа".

Тя "почина мирно, заобиколена от семейството си вечерта" в петък, каза Клод Ширак.

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Бернадет Ширак беше смятана за човек в сянката на харизматичния си съпруг,

който беше президент от 1995 до 2007 г., мандат, през който той се противопостави на водената от САЩ инвазия в Ирак. Жак Ширак почина през 2019 г.

През 2023 г. френската екранна легенда Катрин Деньов участва във филм за годините ѝ като първа дама, наречен просто „Бернадет“.

Президентът Еманюел Макрон отдаде почит на Бернадет Ширак като „велика жена със сърце“, която „остави своя отпечатък върху нашата история“ и „промени толкова много животи с дискретност и решителност“.