На 93 години почина Бернадет Ширак, една от най-влиятелните първи дами на Франция

Бернадет Ширак, вдовица на френски президент Жак Ширак, почина на 93-годишна възраст, съобщава Le Monde.
Неизменна поддръжница на кариерата на съпруга си, Бернадет Шодрон дьо Курсел се превърна в ключова фигура във френската политика.
Тя беше съпруга на Жак Ширак, но преди всичко беше жена с характер. Бернадет Ширак често се позоваваше на библейската поговорка:
"Никой не знае деня или часа".
Тя "почина мирно, заобиколена от семейството си вечерта" в петък, каза Клод Ширак.
Бернадет Ширак беше смятана за човек в сянката на харизматичния си съпруг,
който беше президент от 1995 до 2007 г., мандат, през който той се противопостави на водената от САЩ инвазия в Ирак. Жак Ширак почина през 2019 г.
През 2023 г. френската екранна легенда Катрин Деньов участва във филм за годините ѝ като първа дама, наречен просто „Бернадет“.
Президентът Еманюел Макрон отдаде почит на Бернадет Ширак като „велика жена със сърце“, която „остави своя отпечатък върху нашата история“ и „промени толкова много животи с дискретност и решителност“.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.