Русия представи AI дронове прехващачи за защита на морската инфраструктура

Руската отбранителна индустрия използва първокласното си военноморско изложение, за да покаже нова автоматизирана система, която използва дронове прехващачи, управлявани от изкуствен интелект, за противодействие на цели от типа БЛА, заплашващи морските води и крайбрежната инфраструктура, пише Defence.

Системата включва наземна оптико-електронна станция, дронове прехващачи и операторска работна станция, като изкуствен интелект управлява прехващача автономно в крайната фаза на атака.

Руската отбранителна индустрия използва първокласното си военноморско изложение, за да покаже нова автоматизирана система, която използва дронове прехващачи, управлявани от изкуствен интелект, за противодействие на цели от типа БЛА, заплашващи морските води и крайбрежната инфраструктура.

Швабе Холдинг, дъщерно дружество за оптоелектроника и отбранителни технологии на Ростех, руския държавен конгломерат за отбранителна промишленост, представи макет на системата за борба с дронове на изложението Fleet 2026, проведено от 10 до 14 юни в Кронщат, Санкт Петербург.

Системата е изградена от три интегрирани компонента:

наземна оптико-електронна станция за наблюдение, флотилия от дронове-прехващачи и операторска работна станция, където човек-контролер следи ситуацията и разрешава атаката. Според ТАСС, руската държавна информационна агенция, която отрази съобщението, изображенията от оптико-електронната станция се предават непрекъснато към монитор в точката за наблюдение, давайки на оператора картина в реално време на въздушното пространство над защитената зона. Когато бъде идентифицирана заплаха, операторът решава да се ангажира и издава команда за изстрелване. След това дронът-прехващач се насочва към целевата зона, следвайки команди за насочване от наземната станция, и в последната фаза на прехващането, невронни мрежови алгоритми поемат контрола, като автономно маневрират дрона към целта без допълнителна човешка намеса.

Това разделение на отговорностите, човешко разрешение за решението за изстрел, машинен контрол на терминалното взаимодействие, отразява архитектурата, към която са се насочили и западните разработчици на противодействащи дронове. То държи човека в правния и етичен кръг за смъртоносното решение, като същевременно премахва пречката, свързана с човешкото време за реакция, от фазата на атаката, където скоростта и прецизността са от най-голямо значение. Дрон, летящ дори с умерена скорост, покрива земята бързо, а разликата между успешно прехващане и пропуск често се свежда до милисекунди точност на насочване, които човешките ръце не могат надеждно да осигурят.

"Швабе" е един от основните производители на военна оптоелектроника в Русия, управляващ десетки промишлени предприятия и изследователски центрове, които произвеждат термовизионни системи, оптични мерници, сензори за дронове, системи за борба с безпилотни летателни апарати и оптично оборудване за спътници и бронирани машини. Компанията майка, Ростех, е конгломератът, който произвежда по-голямата част от конвенционалните оръжия на Русия, включително семейството пушки "Калашников", системата за противовъздушна отбрана "Панцир" и широка гама от авионика за военни самолети.

Украинските сили са използвали надводни дронове, за да повредят и потопят руски военни кораби, а въздушните атаки с дронове са поразили цели, вариращи от Керченския мост в Крим до складове за гориво и радарни инсталации по руското крайбрежие. Защитата на бреговата линия от заплахи от дронове не е абстрактно упражнение по планиране за руските военни плановици; това е активно оперативно изискване, оформено от вече понесени загуби.