Саботаж срещу чистата енергия в Европа: има ли руска следа?

Операцията беше едновременно сложна и идиотска. Групи от по осем "еднократни" агенти, наети за едва 80 евро на човек, щяха да бъдат докарани с автобуси, за да пречат на проект за възобновяема енергия на стойност няколко милиарда евро в Латвия и Литва.

Заплашвайки работници и предизвиквайки скандали на публични събрания, те създаваха достатъчно неприятности, за да възпрепятстват работата, но не стигнаха до престъпната граница, при която службите за сигурност биха могли да се намесят, пише The Times.

Кампанията от миналото лято можеше да успее да провали целия бизнес, ако не беше разкрита от Civilian Resilience Nordic (Ciren) – неправителствена организация със седалище в Рига, специализирана в укрепването на частния и публичния сектор срещу руски „асиметрични“ атаки.

Екипът ѝ от ветерани от полицията, разузнаването, армията и бизнеса проследи мрежата от саботажници, стоящи зад 30 инцидента на намеса, включително плащания на обща стойност средно около 3000 евро на човек.

Янис Ванагс, член на борда на Ciren, заяви, че това е част от възникващ нов фронт в руската война в сивата зона срещу Европа, насочена срещу усилията за чиста енергия. Той вярва, че е само въпрос на време, преди тактиките, които сега се тестват в балтийските държави, да бъдат насочени срещу други страни, включително Великобритания и Германия.

"Тук, на източната граница на Запада, ние често сме първите, които изпитват неща, които по-късно засягат Западна Европа", каза Ванагс. "Всъщност, устойчивостта, която сме развили в резултат на това, означава, че понякога е по-лесно тези руски методи да успеят в Западна Европа."

Той не е единственият с такава оценка. През изминалата година вътрешните разузнавателни агенции във всичките три балтийски държави забелязаха засилена подозрителна активност, очевидно насочена към подкопаване на възобновяемите енергийни източници.

VSD, литовският еквивалент на MI5, заяви, че една от крайните цели е да се опита да принуди страните да възобновят вноса на енергия от Русия.

През почти половин век на съветска окупация балтийските държави са обвързани с енергийните мрежи на Москва.

Те бяха свързани към същата електроенергийна мрежа „Брел“ като Русия и Беларус, докато Ленинград получаваше голяма част от електроенергията си от нефтените шистови находища в североизточна Естония.

От началото на 2010-те години обаче страните предприеха съгласувани и успешни усилия да избягат от тази капан, като създадоха терминал за внос на втечнен природен газ в литовското пристанище Клайпеда и значително подземно съоръжение за съхранение на газ в Инкукалнс, Латвия.

С голяма помпозност те се откъснаха от руско-беларуската електроенергийна мрежа и се синхронизираха с Европейския съюз през февруари 2025 г. Днес те на практика не купуват енергия от Русия.

Възобновяемите енергийни източници са важна част от тази стратегия, като съставляват повече от 40 процента от общото енергийно потребление в Латвия и Естония, което е почти двойно повече от средното за ЕС.

Трите държави планират съвместно да инсталират поне 10 GW нови мощности за чиста електроенергия до края на десетилетието, което не само ще покрие по-голямата част от собствените им нужди, но и ще им позволи да изнасят значителни количества електроенергия чак до Германия.

По този начин те се включиха в енергийна мрежа, обхващаща обширна част от Северна Европа, която позволява на страните да балансират излишъците и дефицитите чрез търговия със съседите си, включително електропреносни връзки към Швеция и газопроводи, простиращи се чак до Норвегия.

Тревелиън Уинг, експерт по енергетика и сигурност в Центъра за геополитика на Кеймбриджкия университет, заяви:

"За страните от Балтийския регион диверсификацията на енергийните им системи е от жизненоважно значение не само за откъсването на страните им от руските изкопаеми горива, но и за интегрирането им в европейската система."

Властите в Балтийските държави са наясно, че тази промяна предоставя потенциална "повърхност за атака" за руската хибридна война.

Уинг заяви, че досега руснаците са се концентрирали върху лесни и дистанционни методи, най-вече саботаж на критична офшорна инфраструктура и целенасочени дезинформационни кампании.

През декември 2024 г. подводният електропреносен интерконектор EstLink 2 между Финландия и Естония беше прекъснат от котвата на танкер от руската „сенчеста флота“, наречен „Игъл С“. Официалните лица подозират, че това е част от по-широка кампания от атаки в „сивата зона“ срещу кабели и газопроводи в Балтийско море.

Проучвания са установили и няколко пропагандни кампании, целящи да опетнят репутацията на възобновяемите енергийни източници сред населението на Балтийските държави. Те са се опитвали да прехвърлят вината за нарастващите сметки за електроенергия върху декарбонизацията и са представяли енергийния развод с Русия като стратегическа грешка, продиктувана от чуждата идеология за нулеви емисии.

Ванагс заяви, че руските разузнавателни служби сега се опитват да се възползват от тези разделения и да ги разширят не само чрез онлайн пропаганда, но и чрез дестабилизация на място, като начин за сеене на нестабилност.

Те също така са преминали към дистанционно набиране на "еднократни" агенти от местното население, тъй като повечето от редовните им шпиони са били идентифицирани и или изгонени, или поставени под интензивно наблюдение.

В Полша и Германия те често разчитат в голяма степен на маргинализирани групи като украински бежанци, етнически руснаци или беларуската диаспора. В балтийските държави обаче изглежда, че наемат по-безразборно хора от „всички слоеве на обществото“, включително жени.

Не е ясно доколко тази стратегия има шанс за успех. Миналата година проучване сред 4500 души в балтийските държави, проведено от изследователи от Лондонската школа по икономика, установи, че избирателите като цяло са склонни да подкрепят възобновяемите енергийни източници като стълб на националната сигурност, но има и значителни огнища на съпротива.

Поляризацията е особено силна в Естония, където проучването показа, че около една трета от населението отхвърля климатичните промени и копнее за възраждане на изкопаемите горива.

Крайнодясната партия "Екре" се опита да даде на тези избиратели политически дом, като защити силно замърсяващия сектор на шистовото масло и се противопостави на целите за нулеви нетни емисии.