Как Китай и Русия могат да спечелят от война с Иран

Американско-израелската война срещу Иран предостави на Русия и Китай значителна възможност. Както Москва, така и Пекин виждат в конфликта шанс да подкопаят интересите на САЩ в Близкия изток и другаде. И двете страни са склонни да използват войната, за да подкопаят мощта на САЩ, да получат разузнавателна информация за американските военни системи и да ерозират водения от САЩ ред. И двете страни виждат голямо разнообразие от потенциални възможности за това – дипломатически и военни, явни и тайни. И засега и двете страни успяват.

В Иран Русия и Китай виждат възможността да обърнат нещата срещу Съединените щати. И двете страни вярват, че едно американско правителство, въвлечено в безкрайни войни в Близкия изток, би им създало много по-малко проблеми.

Москва и Пекин сега искат да пожънат плодовете на намесата на Вашингтон в региона. Руснаците и китайците имат пълен интерес да въвлекат Съединените щати в тлееща война с ниска интензивност, която изразходва американските ресурси и подкопава международния им авторитет. И двете страни разполагат с инструменти, за да помогнат за постигането на тази цел чрез подкрепата си за Иран. Вашингтон може да предотврати този резултат, като се въздържа от максималистични цели в конфликта. Вместо това трябва да следва прагматичен среден път, който ограничава разрушителния потенциал на Иран, като същевременно укрепва пътя обратно към дипломацията и съживява американските съюзи. Войната с Иран може да не доведе до ясен победител, но Съединените щати могат да гарантират, че нито Китай, нито Русия ще претендират за победа, пише Foreign Affairs.

Има сериозни доказателства, че Русия и Китай са предоставили на Иран снимки и радиоелектронно разузнаване, за да му помогнат както с насочването, така и с оценката на щетите. Ако това наистина се е случило, те са помогнали на страна с доста ограничен капацитет за наблюдение да унищожи военните активи на много по-могъща страна. Русия и Китай също така наблюдават американските военни операции, изучавайки американските военни чрез войната в Иран, точно както Съединените щати оценяват руските военни чрез войната в Украйна. Въпреки че Съединените щати, наред с Израел, са до голяма степен успешни, когато става въпрос за унищожаване на цели, Русия и Китай трябва да се утешат с това, че американско-израелските бомбардировки все още не са успели да сплашат Иран. Въпреки успешното убийство на различни ирански лидери и разгрома на ирански военни съоръжения, всичко, което наподобява победа, досега се е оказало неуловимo.

Войната е донесла полза на Русия по редица начини. Администрацията на Тръмп отмени санкциите върху руския петрол в опит да овладее покачващите се цени на петрола, създавайки икономически неочаквани печалби за Москва. Освен това, иранският дрон „Шахед“ се е доказал като устойчив на отбранителни системи, проектирани от САЩ, благодарение на поуките, извлечени от бойния опит на Русия. Москва е модернизирала оригиналния ирански дизайн на дрона, подобрявайки ефективността му за собствената си кампания, а американски и европейски представители казват, че сега споделя подробности за тези подобрения с Техеран, засилвайки военното сътрудничество между двете страни. Съединените щати несъмнено имат въздушно превъзходство и техните разузнавателни агенти са успели да проникнат в иранското ръководство, но образът на всемогъщата американска армия е понесъл сериозен удар. Ислямската република е понесла тежки удари и все още е на крака.

Москва сигурно е особено доволна от щетите, които войната нанася на американските съюзи. Нарастващата пропаст между Съединените щати и най-близките им съюзници в Европа е най-добрата новина, която Русия е имала от години. Дълбоките резерви на Европа относно войната в Иран (която няколко европейски държави категорично обявиха за незаконна), изострени от тревожната заплаха на Тръмп от 7 април, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер“, ще оставят траен белег в трансатлантическия съюз, давайки на някои европейски лидери претекст да отхвърлят моралното лидерство на САЩ сега и в бъдеще. Европа може да се обедини, за да се противопостави на Русия през следващите години, но връзката ѝ с най-голямата икономическа и военна сила в света никога повече няма да бъде толкова тясна, колкото беше някога. В очите на Русия, една продължителна война с Иран само ще задълбочи напрежението между САЩ и Европа и ще затвърди тази тенденция.

Войната не донесе на Китай неочакваните печалби, които донесе на Русия – дори ако енергийният шок, предизвикан от войната, накара много държави да проявят по-голям интерес към китайския енергиен сектор без въглеродни емисии. В икономически план Китай се фокусира върху избягването на болката. Очаквайки от години, че Съединените щати може да се опитат да блокират достъпа му до петрол в Близкия изток, страната отдавна прави стратегически инвестиции в региона, за да се предпази от потенциални сътресения там. Китай е натрупал големи петролни запаси, притъпявайки ефектите от по-високите цени. Китай е електрифицирал голяма част от икономиката си, включително повече от половината от новия си автомобилен парк, намалявайки зависимостта си от вносен петрол. Китай също така е увеличил способността си да произвежда нефтохимикали от въглища, освобождавайки се допълнително от близкоизточни въглеводороди.

Положителните страни за Китай от конфликта в Иран са предимно политически и дипломатически. Китай старателно се представя като отговорна световна сила, тласкайки всички страни към преговори и уреждане на спора. Изявленията му са премерени, а дипломацията му - сигурна. Докато европейските и азиатските държави се олюляваха от непредсказуемите ходове на Съединените щати, Китай възприе тона и езика на традиционната дипломация, за облекчение на мнозина.

Китай все повече се представя пред съюзниците на САЩ като разумен партньор за мир, надграждайки успеха си отпреди три години, когато ръководеше ирано-саудитското сближаване. В настоящия конфликт той настоява близкия си партньор Пакистан да посредничи за временно прекратяване на огъня между Иран и Съединените щати, демонстрирайки своята надеждност като глобален заинтересован участник в момент, когато Съединените щати се държат като непостоянен хегемон.

Китай предостави на Иран военна помощ, включително химически компоненти за неговите балистични ракети с твърдо гориво, и сега може да предприеме действия за засилване на подкрепата си, като предостави усъвършенствани радарни системи и свръхзвукови противокорабни крилати ракети. Въпреки това, той се представя пред близкоизточните сили като отдалечен от конфликтите в региона и като алтернатива на все по-ненадеждните Съединени щати. За страните, които се стремят да пребалансират отношенията си, за да намалят риска, Китай изглежда забележително добър партньор.

Но може би най-вредният резултат от войната с Иран и най-важната полза за Русия и Китай е начинът, по който тя подкопава идеята за международен ред, воден от САЩ. Откакто Съединените щати започнаха да се представят като „лидер на свободния свят“ в ранните дни на Студената война, изграждането и разширяването на този ред е основен приоритет на външната политика на САЩ. Отново и отново Съединените щати бяха готови да бъдат непропорционално щедри към своите съюзници и партньори в замяна на тяхната подкрепа. Те го правеха с убеждението, че един по-тясно свързан свят от сили със сходно мислене ще засили просперитета и икономическата интеграция, ще направи междудържавните войни по-малко вероятни и ще изплати дивиденти, които далеч надхвърлят всички направени инвестиции.

Именно инстинктът за изграждане и разширяване на тези партньорства накара администрацията на Джордж Х. У. Буш да оглави коалиция от 41 държави, която изтласка Ирак от Кувейт през 1991 г. Президентът на САЩ Джордж У. Буш последва примера му, като организира коалиция от 51 държави, за да свали талибаните от власт в Афганистан през 2001 г. Неговият наследник, Барак Обама, по-късно привлече 85 държави в Глобалната коалиция за победа над ИДИЛ (Ислямска държава) в процес, започнал през 2014 г.

Коалиционни проекти като тези са анатема за Москва и Пекин. Руснаците и китайците не възразяват само срещу НАТО. Това, което не харесват, е общата идея за готови съюзи с правни ангажименти за взаимна отбрана. Както Русия, така и Китай са могъщи държави без съюзници. Те силно предпочитат по-атомизиран свят на двустранни отношения, в който могат да бъдат неограничени и доминиращи сили. Те вярват, че един свят на съюзи неизменно ги поставя в неизгодно положение при всеки конфликт със Съединените щати, тъй като техните съюзници ще могат да им навредят по начини, по които техните партньори, каквито са, не могат да навредят на Съединените щати.

Тъй като Русия и Китай имат отношения с държави около Персийския залив, нито една от страните не иска да види пълномащабна война, която да унищожи Иран и да доведе до продължаващи щети за държавите от Персийския залив. В същото време, изход, който оставя Съединените щати с явен триумф в региона, би подкопал позициите на Китай и Русия там. Най-добрият изход за тях е тлеещ, нискокачествен конфликт, който продължава да консумира американски ресурси и внимание, който тревожи голяма част от света и който демонстрира границите на американската мощ.

Неслучайно подобен резултат би бил подходящ и за сегашното иранско правителство. Властите в Техеран вероятно приемат, че разрешаването на напрежението със Съединените щати е малко вероятно. В този случай, нискоинтензивен или цикличен конфликт, съпроводен от продължителни преговори, които позволяват на Иран да извлече икономически отстъпки от Съединените щати – или изрично чрез облекчаване на санкциите, или имплицитно чрез морски такси – може да представлява успех за иранското правителство. Такъв резултат би могъл да донесе на Иран и по-голяма подкрепа от Русия и Китай, които искат да видят Съединените щати затънали в Персийския залив и далеч от собствените им съседи.

На този фон, правилната стратегия на САЩ не е нито максималистична война, нито наивно съкращаване.

Вашингтон трябва да се стреми към твърдолинейно равновесие: да попречи на Иран да предприема изключително дестабилизиращи действия, да възстанови надежден път към дипломацията и да се противопостави на превръщането на този конфликт в отворената регионална борба, която Москва и Пекин най-много желаят. Ако Съединените щати определят успеха като унижение на Иран или крах на Ислямската република, вероятно ще получат обратното на това, което искат: ранен и по-агресивен Иран, по-тясно обвързан с Русия и Китай, както и трайни щети върху международната легитимност на Съединените щати.

Това означава, че Вашингтон трябва да съчетае възпирането с реалистичен дипломатически план. Съединените щати трябва да заявят ясно, че са готови да определят нов и взаимноизгоден начин на общуване с Иран. Те биха могли да го направят, като предприемат редица стъпки. Една от тях би била създаването на консорциум, воден от САЩ, за обогатяване на уран на ирански остров в Персийския залив, което би дало на Иран начин да запази ядрения си капацитет, без да е възможно да го използва като оръжие. Подобно решение би обвързало и двете страни на Персийския залив в съвместни усилия.

Вашингтон трябва също така да поправи политическите основи на регионалната си политика. Това означава по-тясно сътрудничество с европейските съюзници, по-стабилни консултации с партньорите от Персийския залив и по-малко провокативна реторика, която отчуждава самата коалиция, която Съединените щати трябва да поддържат.

Тестът за американското държавно майсторство не е дали то може да унищожи цели в Иран. По-скоро е дали може да повлияе на резултат, при който Иран се реинтегрира в световната икономика и вече не представлява сериозна заплаха за съседите си в региона, регионалните държави се чувстват по-малко принудени да се предпазват от Пекин, а Москва е лишена от още един геополитически дар. Съединените щати не е нужно да дават победа на съперниците си, като се ангажират с поредната дълга война, която ще изтощи ресурсите и доверието им. Те трябва да следват ограничена, дисциплинирана стратегия, която намалява политическото напрежение в Персийския залив, възстановява свободата на корабоплаване и оставя на Техеран избор, различен от пълната зависимост от Москва и Пекин. В това състезание благоразумието не е задължително да бъде пасивност – по-скоро може да бъде сила, упражнявана с намерение.