Тръмп: Присъствието на Путин на срещата на върха на Г-20 през декември би било много полезно

Присъствието на руския президент Владимир Путин на предстоящата среща на върха на Г-20 в САЩ през декември би било много полезно, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, докато отговаряше на въпроси на журналисти в Белия дом, цитиран от световните агенции.

Тръмп отговори отрицателно на въпроса дали е изпратил покана до руския лидер.

"Но ако дойде, ще бъде много полезно", каза американският президент.

Същевременно Тръмп се съмнява, че руският президент Владимир Путин ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями.

"Съмнявам се, че ще дойде", каза още Тръмп пред репортери в Белия дом.

"Вашингтон пост" съобщи по-рано, позовавайки се на източници от Държавния департамент на САЩ, че Тръмп възнамерява да покани руския президент Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 през декември.