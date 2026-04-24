Папа Лъв XIV: Войната в Иран е хаотична, критична ситуация

Папа Лъв XIV призова Съединените щати и Иран да се върнат на масата за преговори, пише The Times. По време на полет обратно от Африка, понтификът заяви, че е объркан относно войната в Иран:

„Дори самите преговори - един ден Иран казва „да“, а Съединените щати казват „не“ и обратно - и ние не знаем накъде отиват нещата. „Тази хаотична, критична ситуация за световната икономика е създадена, но има и цяло население в Иран от невинни хора, страдащи заради тази война. И така, относно смяната на режима, да или не: дори не е ясно какъв режим съществува в момента след първите дни на атаките на Израел и Съединените щати срещу Иран”, каза още той.

В същото време, говорейки пред журналистите, които пътуват с него в самолета, папа Лъв XIV осъди убийството на протестиращи в Иран, както и екзекуциите, които се извършват там. Последната спирка от пътуването на папата в Африка беше Екваториална Гвинея.