Французин е бил убит от "Хизбула" в Ливан

Френски гражданин е загубил живота си в Ливан, а президентът Еманюел Макрон обвини "Хизбула" за гибелта му.

"Старши сержант Флориан Монторио от 17-и парашутно-инженерен полк в Монтобан беше убит тази сутрин в Южен Ливан по време на нападение срещу Унифил (Временни сили на ООН в Ливан). Трима от неговите другари бяха ранени и евакуирани. Всички индикации сочат, че Хизбула е отговорна за това нападение. Франция настоява ливанските власти незабавно да арестуват отговорните и да поемат отговорност заедно с Унифил", заяви в изявление Макрон.

От Унифил също излязоха с изявление:

"Тази сутрин патрул на Унифил, разчистващ взривни вещества по път в село Гандурия, за да възстанови връзките с изолирани позиции на Унифил, беше обстрелян с леко оръжие от недържавни организации. Унифил призовава правителството на Ливан бързо да започне разследване, за да се идентифицират и подведат под отговорност извършителите на престъпленията, извършени срещу миротворците на Унифил."

Ливанският министър-председател Науаф Салам съобщи днес, че френският контингент на Временните сили на ООН в Ливан е бил атакуван в южната част на страната, на втория ден от сключеното примирие с Израел, предаде Франс прес.

"Категорично осъждам нападението срещу военнослужещи на френския контингент на Временните сили на ООН в Ливан", написа Науаф Салам в социалната мрежа "X", като допълни, че е наредил "незабавно разследване", за да бъдат арестувани извършителите.

Говорител на мироопазващата мисия на ООН в Ливан потвърди пред АФП, че тази сутрин е имало "инцидент" в Южен Ливан. Той уточни, че е започнало разследване, без да предостави повече подробности за обстоятелствата или евентуални жертви при инцидента.

Хизбула отрече да стои зад инцидента

Хизбула отрече да е замесена в смъртоносната атака срещу миротворци на ООН в Южен Ливан.

Телевизията "Ал Манар", собственост на Хизбула, съобщи:

"Хизбула отрече всякакво участие в инцидента със силите на УНИФИЛ на юг и призова за предпазливост при определянето на вината и преценката."

"Ал Манар" съобщи за допълнително изявление на подкрепяната от Иран група, в което се казва, че е "изненадана от позициите, които се втурнаха да хвърлят обвинения безразборно, в момент, когато тези страни отсъстват и гласовете им не се чуват, когато израелският враг атакува силите на УНИФИЛ".