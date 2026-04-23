Ливанска журналистка загина при израелски удар

Ливанска журналистка беше убита вчера при израелски удар в южната част на страната въпреки действащото примирие, чието удължаване с още един месец Бейрут възнамерява да поиска на преговорите между двете страни, насрочени за четвъртък във Вашингтон, съобщи AFP.

Още преди да бъде потвърдена смъртта на журналистката, ливанската държавна новинарска агенция NNA съобщи за четирима загинали при израелски удари в източната и южната част на страната.

Амал Халил, която е отразявала конфликта в град Ал Тири заедно с колежката си Зейнаб Фарадж - ранена при същия удар - е била "убита в резултат на израелски въздушен удар", съобщиха от Гражданската защита.

Ливанският министър на информацията Пол Моркос изрази в X "дълбоката си тъга" за смъртта на журналистката, която по думите му е била "взета на прицел от израелската армия, докато е изпълнявала професионалния си дълг".

"Взимането на журналисти на прицел е тежко престъпление и грубо нарушение на международното хуманитарно право, пред които няма да мълчим", добави той в навечерието на новия кръг разговори между двете страни, планиран на равнище посланици под егидата на САЩ.

Преговори на фона на напрежение

Преди тези разговори Израел заяви, че няма "сериозни разногласия" с Ливан, и го призова към съвместни действия срещу проиранската групировка "Хизбула".

Десетдневното примирие, което изтича в неделя, влезе в сила на 17 април след първата среща между посланиците на двете страни, които формално все още се намират в състояние на война.

От своя страна израелската армия заяви, че в района на Ал Тири е нанесла удар по автомобил, напускащ "военен обект" на "Хизбула", след като е засякла лица, "нарушаващи договореностите за прекратяване на огъня", а впоследствие е поразила и самия "обект".

Крехко примирие, продължаващи удари

"Хизбула", която въвлече Ливан в регионалната война с Иран на 2 март, след като предприе нападение срещу Израел, е против преговорите.

Ударите, нанасяни от Израел по Ливан оттогава, са отнели живота на 2454 души и са принудили над един милион души да напуснат домовете си, според последната официална равносметка.

Израелската армия, която навлезе на ливанска територия, установи "жълта линия" на разделение в южната част на страната - подобно на ивицата Газа - с аргумента, че иска да защити населението в северната част на Израел.

От своя страна "Хизбула" пое във вторник отговорност за нападение срещу северната част на Израел в отговор на неговите "груби" нарушения на прекратяването на огъня - за първи път, откакто примирието влезе в сила на 17 април, пише БТА.