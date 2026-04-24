Престрелка в мол в американския щат Луизиана, има загинал

Петима души са ранени

24.04.2026 | 09:08 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Престрелка между две групи в зоната за хранене в търговски център в американския щат Луизиана завърши с един загинал и петима ранени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията в Батън Руж – столицата на щата.

В четвъртък по обяд (американско време) в „Мол ъф Луизиана“ в Батън Руж избухна престрелка след конфликт между две групи. Властите първоначално съобщиха за 10 ранени, но по-късно броят на пострадалите бе променен. Арестувани са петима, съобщи местната полиция.

На паркинга на мола се струпаха десетки полицейски коли, във въздуха кръжаха няколко хеликоптера, а въоръжени полицаи в бронежилетки патрулираха в района, посочва АП.

Свидетел на стрелбата разказа пред агенцията, че "всички са бягали и крещели". "Помислих, че става дума за терористична атака", заяви Алекс Териот - електротехник, който работел в обект на няколко метра от зоната за хранене в мола.
(БТА)

 

