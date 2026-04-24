Голямо торнадо премина през Оклахома ВИДЕО

Торнадо удари град Инид в Оклахома в четвъртък, докато силни бури преминаха през няколко американски щата, съобщиха властите
Град Инид, град с около 50 000 жители, в северно-централната част на щата, съобщи, че службите за спешна помощ провеждат спешни операции в района на Грейридж.
🚨#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been…
"Към момента няма съобщения за смъртни случаи, има хора само с леки наранявания", се казва в изявление на шерифската служба на окръг Гарфийлд. "Първите реагиращи екипи продължават вторичното претърсване на места, засегнати от торнадото."
Губернаторът Кевин Стит заяви, че е разговарял с градските ръководители. Военновъздушната база Ванс, която се намира в югозападната част на Инид, заяви, че оценява степента на щетите там.
"Моля, присъединете се към мен в молитва за общността на Инид, която беше силно засегната от торнадото тази вечер", написа Стит в публикация в "X". "Молитвите ми са с всички във военновъздушната база Ванс и околния квартал и моля Бог да донесе изцеление и утеха в следващите дни."
Националната метеорологична служба за региона съобщи, че потвърдено торнадо се е движило през далечните югоизточни части на Инид в 20:40 ч. Обявена е извънредна ситуация заради торнадо за части от града и околността, а регионът е бил под наблюдение за торнадо до 23:00 ч.
🚨 INSANE: Video of the tornado that SLAMMED into Vance Air Force Base in Enid, OK filmed from an airliner at 30,000 feet
Search and rescue operations still underway.
This is major.
Praying our airmen were out of harms way.
Видео, записано в района, показва голям тъмен фуниевиден облак, докосващ земята
Джъстин Париш, който живее в Инид и притежава фирма за теглене там, каза, че е бил изненадан от размера на бурята.
"Утихна и аз излязох навън и бях шокиран", каза той. "За щастие не ни удари."
Чанс Джоунс, барабанист на рок групата Hinder, също е записал видео на торнадото, докато е бил пред хотел в Инид.
"Щяхме да се качим на автобуса! Това беше лудост", каза Джоунс.
Инид е на около 65 мили северозападно от Оклахома Сити.
Tornado Damage South of Enid Oklahoma 4/23/26
Военновъздушната база "Ванс" заяви, че оценява щетите от торнадото, което е "засегнало" базата.
"В момента провеждаме процедури за отчетност, за да гарантираме, че целият персонал е в безопасност и е отчетен", се казва в съобщението.
Според Националната метеорологична служба, в четвъртък са съобщени торнадо в Оклахома, Айова и Канзас. Съобщава се и за разрушителна градушка, включително с размерите на тенис топки.
В окръг Кей, Оклахома, североизточно от Инид, шериф Стив Кели заяви, че са съборени дървета и електропроводи, а сред повредените конструкции са една къща и хамбари.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
BREAKING: Major damage in southeast Enid, OK after a large tornado moved through the area.
🎥: Amanda Taylor