Голямо торнадо премина през Оклахома ВИДЕО

Има щети във военновъздушната база Ванс

24.04.2026 | 13:15 ч. 1
Торнадо удари град Инид в Оклахома в четвъртък, докато силни бури преминаха през няколко американски щата, съобщиха властите

Град Инид, град с около 50 000 жители, в северно-централната част на щата, съобщи, че службите за спешна помощ провеждат спешни операции в района на Грейридж.

"Към момента няма съобщения за смъртни случаи, има хора само с леки наранявания", се казва в изявление на шерифската служба на окръг Гарфийлд. "Първите реагиращи екипи продължават вторичното претърсване на места, засегнати от торнадото."

Губернаторът Кевин Стит заяви, че е разговарял с градските ръководители. Военновъздушната база Ванс, която се намира в югозападната част на Инид, заяви, че оценява степента на щетите там.

"Моля, присъединете се към мен в молитва за общността на Инид, която беше силно засегната от торнадото тази вечер", написа Стит в публикация в "X". "Молитвите ми са с всички във военновъздушната база Ванс и околния квартал и моля Бог да донесе изцеление и утеха в следващите дни."

Националната метеорологична служба за региона съобщи, че потвърдено торнадо се е движило през далечните югоизточни части на Инид в 20:40 ч. Обявена е извънредна ситуация заради торнадо за части от града и околността, а регионът е бил под наблюдение за торнадо до 23:00 ч.

Видео, записано в района, показва голям тъмен фуниевиден облак, докосващ земята

Джъстин Париш, който живее в Инид и притежава фирма за теглене там, каза, че е бил изненадан от размера на бурята.

"Утихна и аз излязох навън и бях шокиран", каза той. "За щастие не ни удари."

Чанс Джоунс, барабанист на рок групата Hinder, също е записал видео на торнадото, докато е бил пред хотел в Инид.

"Щяхме да се качим на автобуса! Това беше лудост", каза Джоунс.

Инид е на около 65 мили северозападно от Оклахома Сити.

Военновъздушната база "Ванс" заяви, че оценява щетите от торнадото, което е "засегнало" базата.

"В момента провеждаме процедури за отчетност, за да гарантираме, че целият персонал е в безопасност и е отчетен", се казва в съобщението.

Според Националната метеорологична служба, в четвъртък са съобщени торнадо в Оклахома, Айова и Канзас. Съобщава се и за разрушителна градушка, включително с размерите на тенис топки.

В окръг Кей, Оклахома, североизточно от Инид, шериф Стив Кели заяви, че са съборени дървета и електропроводи, а сред повредените конструкции са една къща и хамбари.

Оклахома САЩ торнадо щети
