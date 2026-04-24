IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Силен вторичен трус с магнитуд 5 в Гърция

До момента са регистрирани около 20 вторични труса след силното земетресение от сутринта

24.04.2026 | 13:35 ч. Обновена: 24.04.2026 | 13:35 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Силен вторичен трус с магнитуд 5 по Рихтер беше регистриран в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай". Земетресението е засечено в морето в района на остров Крит.

Рано тази сутрин - 6:18 ч., в същия район беше регистриран земен трус с магнитуд 5,8 по Рихтер, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Според института по геодинамика към Атинската обсерватория земетресението е било по-слабо - 5,7 по Рихтер.

Епицентърът на силния вторичен трус е бил на около 18 километра южно от Крит на дълбочина 7,7 километра.  

До момента са регистрирани около 20 вторични труса след силното земетресение от сутринта, предаде гръцката агенция АНА-МПА.  Пред агенцията директорът на института Василис Карастатис е заявил, че честотата на вторичните земни трусове е голяма, но сеизмичната активност след силния трус се развива нормално. Според Карастатис природното явление с подобен интензитет е естествено за региона.

Няма данни за пострадали и нанесени щети.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вторичен трус земетресение Крит Гърция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem