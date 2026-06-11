Кое е най-доброто упражнение за гърба това лято?

Лятото е сезонът, в който се нуждаем от повече вода, а и тялото ни бива привличано от водата. Но плуването е много повече от разхлаждане – то е може би най-добрият подарък, който можете да направите на гърба си. Независимо дали прекарвате дните си приведени над бюро или тичате след децата, гръбначният стълб понася огромно натоварване. Водата предлага уникална среда, в която болката отстъпва, а мускулите се укрепват без риск от травми.

Защо плуването е спасение за гърба?

Когато влезете във водата до шията, телесното ви тегло намалява с близо 90%. Това означава, че междупрешленните дискове, които цял ден са били под натиск, най-накрая получават почивка. Няма ударно натоварване върху ставите и гръбначния стълб, каквото има при бягането или дори при дългото ходене.

Същевременно съпротивлението на водата е около 12 пъти по-голямо от това на въздуха, така че всяко движение ангажира мускулите – особено дълбоката мускулатура на гърба и корема, която е естественият корсет на гръбнака ви. Освен това, плуването подобрява стойката, разтяга съкратените гръдни мускули и заздравява раменния пояс – зони, които при повечето от нас страдат от прекомерно седене. Редовните посещения на басейна водят до по-гъвкав гръбнак, по-малко болки в кръста и врата и значително по-добро настроение.

Основни техники за начинаещи

Ако сте начинаещ плувец, не се притеснявайте – не е нужно да владеете сложни спортни стилове, за да усетите ползите. Ето кои са най-щадящите и лесни за усвояване подходи:

Плуване по гръб

Това е абсолютният шампион за здрав гръб. Когато плувате по гръб, тялото ви лежи хоризонтално върху водата, което напълно разтоварва гръбначния стълб. Главата е отпусната назад, погледът е към небето, а ушите са потопени точно под повърхността. Движете краката с леки, ритмични удари от бедрата, а ръцете се редуват като перки на вятърна мелница – едната се изнася напред над водата, докато другата загребва под нея. Ако не се чувствате сигурни, просто легнете по гръб и правете леки движения с ръце и крака – дори това носи облекчение.

Източник: Най-доброто упражнение за гърба това лято не е във фитнеса