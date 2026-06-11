Богата и застаряваща Европа все още не е напълно изчерпана

Европейският съюз (ЕС) остава сплотен, но основните му сили се борят с проблеми като инфлацията, безработицата и войните в Украйна и Близкия изток. Въпреки предизвикателствата, има причини за оптимизъм, включително последните постижения на ЕС в области като реиндустриализацията и технологичната суверенност, както и икономическата му устойчивост.

ЕС трябва да проведе сериозни реформи, за да устои на натиска от САЩ и Китай, но се забелязват признаци, че демокрациите му се събуждат, с потенциални реформи като преустройството на частните пенсии в Германия.

Трудно е да си оптимист в наши дни, особено в богатата, застаряваща Европа, където песимизмът процъфтява. Десетилетие след Брекзит Европейският съюз остава забележително сплотен, особено след напускането на унгарския премиер Виктор Орбан. Но основните му сили се борят, пише Лионел Лоран, колумнист в Bloomberg Opinion, който пише за бъдещето на парите и бъдещето на Европа.

Войните в Украйна и Близкия изток продължават, докато инфлацията и безработицата се покачват. Така нареченият индекс на мизерия на блока, комбинация от увеличение на потребителските цени и нивото на безработица, е на най-високата си точка от началото на 2024 г., дори и да е доста под шока от пандемията. Популистките партии се борят с естаблишмънта в страни, включително Франция, където изборите са насрочени за следващата година.

И докато ЕС започна да говори за реиндустриализация, превъоръжаване и технологичен суверенитет в отговор на непокорния американски съюзник, следването на правилата е друг въпрос. Без дълбока промяна, разширяващата се разлика в годишния брутен вътрешен продукт със САЩ може да достигне 7 трилиона евро (8 трилиона долара) до 2040 г., според Bloomberg Economics.

ЕС преживя разкола на референдума в Обединеното кралство през 2016 г. и спечели някои от най-суровите си критици, от външни лица до непокорни хвърлячи на камъни вътре в палатката. Повечето британци съжаляват за напускането си и искат отново по-тесни връзки. Унгария след Орбан се завръща в общността с 16,4 милиарда евро от фондовете на ЕС. Полша е една от най-бързо развиващите се и най-проевропейски настроените икономики. Докато крайната десница е на възход, днешната Марин льо Пен вече не иска да напуска блока.

Безработицата в еврозоната все още е приблизително наполовина на това, което беше преди десетилетие.

Освен това е и това, което Еманюел Макрон нарича „надеждността“ на Европа в търговията, инвестициите и върховенството на закона. Тръмп е много неща; надеждността не е едно от тях. По-тесни отношения между ЕС и Азиатско-тихоокеанския търговски пакт (CPTPP) биха могли дори да създадат трети стълб на световната търговия, който да конкурира Америка и Китай, според HSBC Holdings Plc.

Друга важна промяна е, че страните са все по-склонни да поемат рискове и да създават по-малки съюзи в рамките на ЕС, за да се освободят от мъчителното вземане на решения, което е пречело на единния пазар да се сближи. Неотдавнашният пробив на шест от най-големите икономики на блока - Германия, Франция, Италия, Холандия, Полша и Испания - по отношение на интеграцията на капиталовите пазари е положителен за процес, който не е стигнал доникъде от десетилетия.

За да се изравни с мощта на Уолстрийт, ЕС трябва да изтегли трилиони евро от спестяванията на домакинствата от нискодоходните банкови депозити и да ги насочи към фондовия пазар. Ако това се получи, тази по-малка група "E6" може да насочи вниманието си към отбраната, изкуствения интелект и ядрената енергия.

В областта на изкуствения интелект на Европа липсват глобални играчи освен фирмата за оборудване за производство на чипове ASML Holding NV. Въпреки това, тя би могла да се възползва от милиардите долари, вложени в центрове за данни, а индустриалните ѝ гиганти печелят от продажбата на основно оборудване.

Що се отнася до това дали това ще предизвика повече динамика във Франция и Германия, основните държави, борещи се със слаб растеж и политически хаос, журито все още не е ясно. Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" е на път да вземе властта в германска провинция за първи път тази година, докато "Национален сбор" на Льо Пен е на път да спечели френските президентски избори.

Реформа на частните пенсии в Германия ще влезе в сила следващата година и това би могло да наводни капиталовите пазари в региона с нови пари, според Deutsche Bank AG. Твърди се също, че Берлин е отворен за по-твърди действия срещу нарастването на китайските стоки, което подкопава местната индустрия.

Проектозаконът за реформа на частните пенсионни планове, субсидирани от данъци, в Германия има за цел да прехвърли частното пенсионно осигуряване към нова система и да го отвори за нови доставчици, като например фондови компании, банки и нео-брокери. Като част от реформата ще бъдат въведени пенсионна спестовна сметка и "Frühstart-Rente".

Бундестагът одобри законопроекта на 27 март 2026 г. Законът за пенсионната реформа може да влезе в сила по план в началото на 2027 г.

Законопроектът предвижда въвеждането на отговаряща на условията и сертифицирана пенсионна спестовна сметка без гаранции, чрез която спестителите могат да инвестират на капиталовия пазар (ETF, фондове и др.) в дългосрочен план. Всеки доставчик трябва да предлага и стандартна сметка (стандартен продукт), която по принцип може да бъде открита без лична консултация. Стандартната сметка е вариант на договора за пенсионни спестявания, при който ефективните разходи (комисионни от продажби, административни разходи, разходи за фондове) са ограничени до максимум 1 процент годишно.