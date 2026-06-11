Machine Gun Kelly разкри ужасяващи здравословни проблеми заради татуировка

Machine Gun Kelly разкри ужасяващ страничен ефект от огромната си, черна татуировка.

Дивото изкуство на тялото на рапъра не е дошло без сериозна цена.

36-годишният поп пънк музикант, роден с името Колсън Бейкър, разказа подробно за сериозното заболяване, което е развил като страничен ефект от масивната си татуировка „затъмнение“ („blackout“), която покрива цялата горна половина на торса му.

През февруари 2024 г. бащата на две дъщери за първи път разкри изцяло черната татуировка на гърдите си, като сподели поразителна снимка в Instagram с надпис: „Само за духовни цели“.

Татуировката покрива голяма област от горната част на тялото му с плътно черно мастило, въпреки че останки от старите му татуси по тялото му остават видими през внимателно поставени панели по ръцете му и в рамките на кръст, гравиран на гърдите му.

MGK разкри, че когато е започвал да си прави татуировката, татуистът му го е предупредил, че работата ще отнеме две години, но той се е противопоставил на професионалния съвет и е решил да я направи в рамките на два месеца, което е довело до заболяването.

Бившият годеник на актрисата Меган Фокс каза пред Billboard Canada в ново интервю: „След първата седмица ми се надуха лимфните възли около подмишниците и раменете и се разболях много.“

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Източник: Tialoto.bg