Колоритен Андрей Гюров цепи дърва под звуците на Тони Стораро ВИДЕО

Интересно видео си публикува бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си в TikTok.

На него вероятният бъдещ кандидат за президент цепи дърва, а като описание е написал: "Фермата", не сте готови за нас."

Необичаен е обаче музикалният подбор - Гюров цепи дърва под звуците на Тони Стораро и песента му "Бедни и Богати".

Разбира се, музиката не остана незабелязана от TikTok потребителите.

"Тази песен не я очаквах тук", гласи един коментар.

"Вие ме разбихте.. и с музиката, и с брадвата!! Костюмът Ви отива далеч повече..", пише друг потребител.