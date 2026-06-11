Колоритен Андрей Гюров цепи дърва под звуците на Тони Стораро ВИДЕО

Интересно видео си публикува бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си в TikTok.
На него вероятният бъдещ кандидат за президент цепи дърва, а като описание е написал: "Фермата", не сте готови за нас."
Необичаен е обаче музикалният подбор - Гюров цепи дърва под звуците на Тони Стораро и песента му "Бедни и Богати".
Разбира се, музиката не остана незабелязана от TikTok потребителите.
"Тази песен не я очаквах тук", гласи един коментар.
"Вие ме разбихте.. и с музиката, и с брадвата!! Костюмът Ви отива далеч повече..", пише друг потребител.
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@andrey.gurovv Към фермата. 🤣 #andreygurov #gurov ♬ original sound - Andreygurov