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Колоритен Андрей Гюров цепи дърва под звуците на Тони Стораро ВИДЕО

Разбира се, музиката не остана незабелязана от TikTok потребителите

11.06.2026 | 21:45 ч. 9
Колоритен Андрей Гюров цепи дърва под звуците на Тони Стораро ВИДЕО

Интересно видео си публикува бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си в TikTok. 

На него вероятният бъдещ кандидат за президент цепи дърва, а като описание е написал: "Фермата", не сте готови за нас."

Необичаен е обаче музикалният подбор - Гюров цепи дърва под звуците на Тони Стораро и песента му "Бедни и Богати". 

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Разбира се, музиката не остана незабелязана от TikTok потребителите.

 

"Тази песен не я очаквах тук", гласи един коментар.

"Вие ме разбихте.. и с музиката, и с брадвата!! Костюмът Ви отива далеч повече..", пише друг потребител. 

@andrey.gurovv Към фермата. 🤣 #andreygurov #gurov ♬ original sound - Andreygurov
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