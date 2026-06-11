Руският танков арсенал показва признаци на изчерпване

Танковите резерви на Русия, които отдавна се посочват от привържениците на Москва като неизчерпаема стратегическа резерва, се изчерпват по-бързо, отколкото предполагат официалните версии, според подробен анализ на сателитни снимки, публикуван на 9 юни от анализатора на данни от отворени източници Jompy, който проследява руските складови бази за бронирани машини чрез обществено достъпни сателитни данни.

Публикацията на Jompy, публикувана в X под акаунта @Jonpy99, представя изчерпателен преглед на танковете, останали в руските складови съоръжения, съгласно най-новите налични сателитни снимки. Общата цифра е 2088 танка в девет идентифицирани складови бази, включващи Т-54/55, Т-62, Т-64, варианти на Т-72, варианти на Т-80 и 50 неидентифицирани танка в транзитен обект. Това число звучи значително, докато Jompy не започне да прилага аналитичните филтри, които го намаляват, според неговата оценка, до нещо значително по-малко заплашително.

Първото и най-голямо изключение е Т-64. Русия разполага с Т-64 в много ограничен брой, а украинският произход на този вариант, съчетан с хронични проблеми с резервните части и трудността да се интегрира в руските логистични вериги, го правят на практика неизползваем за целите на Москва, пише Defence. Jompy изключва напълно броя на Т-64, като отбелязва, че освен ако някакво драматично и малко вероятно развитие не промени ситуацията с Т-64, тези 440 танка могат да бъдат пренебрегнати. Това едно изключение премахва приблизително една пета от общата цифра.

50-те неизвестни танка в база 904 представляват отделен въпрос. Спътниковите снимки на обекта, споделени в темата на Jompy, показват, че той функционира като транзитен център между основните складови бази и фронтовата линия, а не като складово съоръжение в традиционния смисъл. Тези машини вече се придвижват към или през този канал и не трябва да се считат за резервен капацитет.

След тези изчисления остават 1598 танка, предимно Т-54/55, Т-62, Т-72 "Урал" и варианти А/Б, както и модели Т-80БВ и Т-80У/УД. Анализът на Jompy не спира дотук, тъй като в заглавието всички 1598 танка се третират като потенциално използваеми, което според сателитните снимки и визуалните доказателства е неточно. Снимките на анализатора показват големи купчини от танкове в множество бази, чието състояние подсказва сериозно влошаване в резултат на дългогодишно съхранение на открито без подходяща консервация, разглобяване за резервни части и физически повреди от небрежност. В 769-та база Джомпи идентифицира приблизително 200 Т-62, които почти не са били докосвани в продължение на две години, докато други танкове от същата база са били изтеглени за фронта, което предполага, че тези конкретни машини са твърде амортизирани, за да бъдат приоритетни, дори когато Русия изчерпва по-способните си модели. В 349-та база се намират около 250 танка Т-72 „Урал“, а не по-мощните варианти Т-72А, които са били проверени и преместени през 2025 г., но не са били изтеглени за разгръщане – още един индикатор, че нещо в състоянието им пречи на използването им.

Останалите модели T-72B и T-80BV/U/UD представляват различен проблем.

Теоретично това са по-способни типове, чието оперативно състояние би трябвало да ги направи приоритетни за извличане. Оценката на Jompy е, че превозните средства от тези типове са престояли на склад, докато всичко около тях е било изтеглено, което той разглежда като силно доказателство, че са били напълно канибализирани за резервни части. Приблизително половината от останалите T-80, отбелязва той, изглеждат като T-80U/UD въз основа на камуфлажната им схема, а има и купчини кули, наред с приблизително 30 напълно канибализирани и безкуполни корпуса на T-80, които според Jompy са вероятни кандидати за преобразуване в бронирани ремонтни машини BREM-80, а не за възстановяване като бойни танкове.

Прилагайки всички тези филтри, Jompy стига до окончателна оценка на използваемия резерв от приблизително 851 танка.

Според неговата оценка тези 851 танка са предимно най-остарелите и най-зле запазените екземпляри, останали след години на добив, по-специално голям брой Т-62, приблизително 100 Т-54/55 и приблизително 150 Т-72А. Т-62 е служил в съветската и руската армия от 60-те години на миналия век и е бил смятан за остарял много преди разпадането на Съветския съюз. Повторната му поява на украинското бойно поле през 2022 г. сама по себе си е сигнал за това колко силно Русия е изчерпала по-способните си типове.

Отделното наблюдение върху производството на Т-80 в Омсктрансмаш, руският завод за производство и основен ремонт на танкове в Омск, добавя времево измерение към анализа на складирането. При сегашните стабилни темпове на производство Русия ще изчерпи запасите си от Т-80, налични за модернизация, в рамките на приблизително 12 месеца, ако се приеме, че няма драстично извличане от оставащите складове и няма ново производство, започващо от нулата. Това предполага, че Омсктрансмаш може да се изправи пред ситуация в началото на следващата година, в която няма да има нищо останало на склад за модернизация, което ще принуди избор между спиране на производството на Т-80 или ангажиране с наистина ново производство, което е свързано със значително по-високи разходи и времеви изисквания от основния ремонт на съществуващите корпуси.

Oryx, който проследява загубите на руска броня чрез визуално потвърждение, е документирал повече от 4350 загуби на руски танкове от февруари 2022 г. до средата на 2026 г.

Русия все още може да произвежда нови танкове и го прави. Но производството на нови танкове от нулата е по-бавно и по-скъпо от изваждането на ремонтирани корпуси от складове, което е моделът, който поддържаше силата на руската бронирана техника през 2023 и 2024 г. Ако дълбочината на складовите помещения сега е толкова малка, колкото предполага анализът на Jompy, производствената математика, която е осигурявала снабдяването на руските бронирани части през четири години война на изтощение, е на път да се промени.

Т-80 е основен боен танк, проектиран и произведен в Ленинградския завод „Киров“ (ЛКЗ) под ръководството на Николай С. Попов, като прототипът е обозначен като "Обект 219". Т-80 е развитие на руския основен боен танк Т-64. Т-80 е първият руски основен боен танк, моторизиран с газотурбинен двигател. Приет е на въоръжение през 1976 г.

През 1996 г. Кипър поръчва партида от 41 основни бойни танка серия Т-80 за Националната си гвардия, като всички машини са доставени до началото на 1997 г. Те са доставени от склад, тъй като единственият останал завод за Т-80 в Русия, в Омск, разполага със значителен брой основни бойни танкове Т-80У, построени за руската армия, но не доставени поради недостиг на средства.

Т-80 се използва и от Република Корея.

Основните бойни танкове Т-80Б и Т-80БВ са използвани по време на Първата чеченска война.