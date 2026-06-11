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Кейти Пери смята Трюдо за любовта на живота си

Много е щастлива

11.06.2026 | 21:32 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кейти Пери нарече Джъстин Трюдо любовта на своя живот. 41-годишната певица и 54-годишният канадски политик са заедно вече близо година.

На 8-и юни те направиха своя дебют на червения килим на филмовия фестивал "Трибека" в Ню Йорк. Там беше представен концертният филм на Кейти - "Katy Perry: The Lifetimes Tour". И изпълнителката проговори за връзката си и стабилността, която Джъстин е донесъл в живота ѝ.

"Аз съм много влюбена. Всъщност, този концерт беше след като срещнах любовта на живота си, така че аз се чувствах много укрепена от това. Защото аз съм малко като хвърчило с цветовете на дъгата. Летя супер високо, и някак, знаете, докосвам границата, космоса, и понякога, аз имам нужда да бъда прикрепена. Така че, да имам тази котва най-накрая, ме кара да се чувствам наистина цяла сега", коментира звездата на премиерата, предават от "Female First".

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Тагове:

звезди двойка Кейти Пери Джъстин Трюдо връзка любов
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