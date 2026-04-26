Първата дама Мелания веднага разполнала, че звукът е от куршум

Доналд Тръмп разкри какво му е казала първата дама Мелания Тръмп веднага след като са били изстреляни куршуми в хотел "Хилтън“ във Вашингтон по време на вечерята на кореспондентите от Белия дом.

"Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно“, каза президентът на брифинг за пресата в Белия дом в Западното крило, в рамките на час след насилието.

"Фактът е, че седяхме един до друг, първата дама отдясно, и чух шум“, каза Тръмп, добавяйки, че двамата са си помислили, че "е или поднос, или куршум“.

Тръмп каза, че Мелания Тръмп веднага е разпознала звука като "лош шум“, добавяйки, че „това е било доста травмиращо преживяване за нея“.

"Мелания беше много осъзната“, продължи президентът на брифинг след инцидента.

Президентът също сподели страха на съпругата си за безопасността му, предвид многобройните опити за покушение срещу него.

"Първата дама върпи страхотна работа. Тя обича страната. Познава я по-добре от всеки друг. Но тя ми казваше многократно: "Вършите опасна работа".

В залата, малко повече от час по-рано, прозвучаха няколко изстрела и присъстващите веднага се скриха под масите си, за да се защитят.

Няколко журналисти останаха седнали или коленичили, заснемайки последиците. Агенти на Тайните служби и други охранители започнаха да се втурват през залата, обезопасявайки многото високопоставени политици.

В рамките на секунди след изстрелите президентът, първата дама и вицепрезидентът се скриха под масата си на сцената в предната част на залата.

Мигове по-късно агенти започнаха да претърсват стотиците маси в огромната банкетна зала, за да осигурят висши служители на кабинета.

Бърза реакция на тайните служби

Екипът за контранападения (CAT) на Тайните служби се втурна на сцената, облечен в черно тактическо снаряжение с големи пушки в ръка.

"Беше пистолет и някои хора го разбраха доста бързо, а други не. Наблюдавах, за да видя какво се случва“, отбеляза президентът. "Мелания беше наясно какво се е случило и мисля, че знаеше".

"Отново, представянето на Тайните служби и полицията, всички правоохранителни органи, беше много добро. Беше много бързо. Нямаше много време за размисъл. Беше въпрос на секунди, преди да излезем през вратата и да влезем в даден район", обясни Тръмп.

Ерика Кърк беше обляна в сълзи

Вдовицата на Чарли Кърк Ерика беше принудена отново да преживее подобен ужас и напусна залата в сълзи.

"Просто искам да се прибера“, ридаеше Ерика, докато беше отведена на сигурно място, след като въоръжен мъж откри огън на вечерята на кореспондентите в Белия дом.

Вдовицата на Чарли Кърк беше сред първите, евакуирани от хотела.

Събитията носят тревожни отгласи от съдбоносния ден през септември миналата година, въпреки че не се съобщава за смъртни случаи извън Вашингтон.

Но президентът Тръмп потвърди, че агент на Тайните служби, носещ защитна жилетка, е бил прострелян.

31-годишният Коул Томас Алън, преподавател от района на Лос Анджелис, вече е идентифициран като заподозрян в стрелбата в събота и е обвинен в огнестрелно оръжие и нападение.