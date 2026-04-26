Тръмп за стрелбата: Заподозреният е самостоятелно действащ нападател

След като беше евакуиран и върнат успешно обратно в Белия дом, президентът Доналд Тръмп даде извънреден брифинг, на който даде подробности за инцидента и добави, че заподозреният за стрелбата по време на медийна гала вечеря във Вашингтон най-вероятно е действал сам.

По думите на Тръмп, извършителят е преминал през охранителен пункт и е прострелял служител на охраната, преди да бъде обезвреден.

“Един полицай беше прострелян, но бе спасен от факта, че носеше бронежилетка“, заяви Тръмп.

Потенциален убиец

Той допълни, че заподозреният е “потенциален убиец“ и е бил “въоръжен с множество оръжия“.

“Разгледахме всички обстоятелства, случили се тази вечер и ще кажа, че това не е особено сигурна сграда. По мое мнение той е самостоятелно действащ нападател“, каза Тръмп, като го определи като “побъркан“ и добави, че няма основания да се смята, че атаката е свързана с войната в Иран.

Изявлението идва на фона на разследване на инцидента по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, при който по-рано беше съобщено за стрелба и евакуация на високопоставени гости.

Американският президент допълни, че всички високопоставени лица, включително първата дама, вицепрезидентът и членовете на кабинета, са в добро състояние.

Според властите един човек е задържан и разследването продължава, като все още се изясняват всички обстоятелства около нападението.

Малко след евакуацията Тръмп написа в социалната мрежа Truth social, че всички членове на екипа му са евакуирани и добре.

“Първата дама, както и вицепрезидентът, и всички членове на кабинета са в отлично състояние. Ще говорим с вас след половин час. Говорих с всички представители, отговарящи за събитието, и ще го пренасрочим в рамките на 30 дни”, се казва още в публикацията на Тръмп.

Американският президент дори публикува снимка на предполагаемия стрелец.