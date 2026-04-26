Пеевски за стрелбата в САЩ: Акт на политическо насилие

Стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп е пореден сигнал, че политическото напрежение в САЩ навлиза в опасна фаза, посочва лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана в страницата на "ДПС пресцентър".

“Осъждам по най-категоричен начин този грозен акт на политическо насилие срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, заявява Пеевски. Защото, когато се атакува доверието в държавността на една водеща световна сила, последствията не са само вътрешни – те са глобални”, се казва още в съобщението на Пеевски.

Лидерът на ДПС-НН е категоричен, че насилието няма място е демокрацията, а всяко действие, което поставя под съмнение сигурността на държавния глава и стабилността на институциите, е недопустимо.

“Демокрацията не се защитава с хаос, а с ред, правила и отговорност”, се казва още в позицията на Пеевски.

Припомняме, че тази нощ в американската столица Вашингтон имаше опит за покушение срещу американския президент Доналд Тръмп. Той, първата дама и останалите членове на администрацията му бяха успешно евакуирани от залата. Ранен е един агент на Тайните служи, като само това, че е носил бронежилетка го е спасило от по-фателен удар.