Световни лидери осъдиха нападението срещу Тръмп във Вашингтон

Фон дер Лайен: Насилието няма място в политиката, никога

26.04.2026 | 12:30 ч. 20
Reuters

Reuters

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е потресен от стрелбата по време на медийна гала вечеря във Вашингтон и изрази огромното си облекчение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и всички други присъствали на събитието, са в безопасност, съобщава Франс прес.

"Всяка атака срещу демократичните институции или срещу свободата на медиите трябва да бъде осъдена с най-голяма твърдост", каза Стармър със съобщение в социалната мрежа.

Стрелбата във Вашингтон стана по-малко от 48 часа преди пристигането в САЩ на британския крал Чарлз Трети, който ще бъде на държавна визита там.
 
Без политическо насилие

Кая Калас, дипломат номер едно на ЕС, също отправи остри критики към стрелеца, който беше заловен.

“Политическото насилие няма място  в една демокрация”, категорична е Калас.

Тя добави, че е облекчена, че всички хора, които са присъствали на гала вечерята, на която отекнаха изстрелите, са били изведени в безопасност.

"Едно събитие, целящо да отдаде почит на свободата на медиите, не трябва никога да се превръща в сцена на страх", допълни Калас. 

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен също изказа благодарност за бързата реакция от страна на полицейските екипи и Тайните служби. Тя изрази облекчение, че всички, заедно с първото семейство, са добре и в безопасност.

"Насилието няма място в политиката, никога", написа Фон дер Лайен в Х.

Кая Калас Киър Стармър нападение Вашингтон демокрация свобода на словото Доналд Тръмп
