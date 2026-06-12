Българин отива в затвора в Англия за катастрофа, в която загина бебе

На 11 години и три месеца затвор е осъден българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още двама души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в TikTok, докато шофира, предаде кореспондентът на Нова тв.

Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че седем минути преди фаталния удар той два пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове.

Първоначално той отказва да предаде телефона си и отрича да се е разсеял. Полицаите на място обаче го изземват. На видео се чува и как българинът казва "Олеле", в момента на сблъсъка. Той се врязва в колата на помощник-учителката Клоуди Бейкър. Нейният 20-месечен син Финли е бил на задната седалка в детско столче, заедно със своето 8-годишно братче.

За малкото дете обаче ударът се оказва фатален, въпреки че спасителните екипи пристигат незабавно, включително и с хеликоптер, а момченцето е транспортирано до една от най-добрите детски болници. Два дни по-късно родителите му са принудени да вземат изключително тежкото решение да изключат поддържащите живота машини.

Сънародникът ни е пристигнал във Великобритания преди 15 години, когато е бил на около 15-годишна възраст. Израснал е тук и вече има три деца. Съдията обаче подчерта, че това по никакъв начин не може да смекчи вината му, която е безспорно доказана.

Освен това има и утежняващи обстоятелства. Той вече два пъти е бил глобяван - за превишена скорост и за използване на телефон по време на шофиране. Затова той ще бъде изпратен в затвора за 11 години. Освен това шофьорската му книжка ще бъде отнета за срок от 10 години. Ако след това пожелае да възстанови правото си да управлява автомобил, ще трябва отново да се яви на необходимите изпити.