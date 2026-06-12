Джокович със смела прогноза за Мондиал 2026

Тенис легендата Новак Джокович направи любопитна прогноза за предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Сърбинът, който е рекордьор с 24 титли от турнирите от Големия шлем, смята, че до финала на шампионата ще достигнат националните отбори на Португалия и Мексико.

"Португалия и Мексико ще се срещнат на финала. Португалия ще спечели с 2:0 или 2:1“, заяви Джокович пред Tennis TV.

Прогнозата на бившия №1 в световния тенис предизвика интерес сред футболните фенове, тъй като Мексико традиционно не е сред основните фаворити за световната титла. Домакинският фактор обаче може да се окаже сериозно предимство за "ацтеките“.

На Мондиал 2026 Португалия ще започне участието си в груповата фаза срещу ДР Конго, Узбекистан и Колумбия. Мексико пък ще премери сили с Република Южна Африка, Република Корея и Чехия, като вече победи в първия си мач РЮА.

Световното първенство започна вчера и ще продължи до 19 юли. За първи път в историята то е организирано съвместно от три държави - САЩ, Мексико и Канада.