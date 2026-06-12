Нови санкции срещу Куба: Вашингтон отправи тежки обвинения към енергийна компания

Правителството на САЩ обяви санкции срещу държавната кубинска нефтена и газова компания, като се очаква тази стъпка да засили напрежението между двете страни, съобщава Euronews.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че ключови активи на компанията, известна като CUPET, са били „незаконно отчуждени от американски собственици преди години“.

Той също така обвини кубинското правителство, че използва енергията като оръжие.

"Докато кубинският народ страда от недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването поради десетилетия на недостатъчни инвестиции в критична инфраструктура, комунистическите лидери на Куба са отклонявали енергийни ресурси, за да напълнят собствените си джобове", заяви Рубио.

Today, I am sanctioning Cuba’s state-owned energy company, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), under President Trump’s EO 14404. Cuba’s Communist elites have weaponized energy as a tool of social control and kleptocratic profit. For decades, the regime has stolen and hoarded available… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 11, 2026

Той отбеляза още, без да предостави доказателства, че кубинските власти „препродават безброй барели от оскъдните енергийни ресурси на вторичния пазар, натрупват енергийни запаси за военните, разузнавателните и репресивните си сили и разпределят енергията като инструмент за социален контрол“.

Продажбите на гориво от CUPET на обществеността почти не съществуват и в момента са ограничени.

Рикардо Ереро, кубински икономист, базиран в САЩ, и изпълнителен директор на Cuba Study Group, безпартийна организация със седалище във Вашингтон, заяви, че е "искрено раздразнен" от хода.

Съобщението идва почти седмица след като правителството на САЩ санкционира кубинския президент Мигел Диас-Канел и други длъжностни лица, както и няколко институции.

Рубио заяви, че цялата собственост или интереси на CUPET, намиращи се в САЩ или притежавани, или контролирани от американски граждани, са блокирани.

Куба вече се бори с последиците от продължаващото от десетилетия ембарго и недостига на петрол, докато САЩ продължават да настояват за промяна в нейния икономически и политически модел.

По време на мандата на президента Доналд Тръмп САЩ затегнаха дългогодишното икономическо ембарго срещу Куба, изпратиха войски в Карибския басейн и повдигнаха обвинение срещу бившия президент Раул Кастро като част от кампанията си за натиск върху острова.

В отделна акция Държавният департамент заяви, че ще блокира плана на базираната във Флорида компания Vanguard Energy да изпрати 250 000 барела от крайно необходимия газ и дизел за Куба, което би било една от най-големите доставки на гориво за острова в последно време. Той заяви, че компанията не е успяла да си осигури необходимия лиценз за такава сделка.

В допълнение към засиления икономически натиск върху Куба, Тръмп многократно е намеквал за възможността от американска инвазия с цел сваляне на правителството на острова.