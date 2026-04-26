Обвиняемият стрелец на Тръмп ще бъде съден на 27 април

Заподозреният, обвинен, че е проникнал на медийната гала вечеря във Вашингтон, на която присъстваше президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши членове на администрацията му, ще бъде изправен пред съда в понеделник, 27 април, съобщава AFP, цитирайки федералния прокурор.

Според информацията обвиняемият, който е влязъл в престрелка със служители на Тайните служби, но не е бил прострелян, ще се яви пред федерален съдия в столицата на САЩ.

Американският прокурор Жанин Пиро уточни, че срещу нападателя ще бъдат повдигнати обвинения за използване на огнестрелно оръжие по време на насилствено престъпление, както и за нападение над федерален служител с опасно оръжие.

Инцидентът се случи по време на вечеря за представители на медиите във Вашингтон, която беше прекъсната след произведени изстрели и доведе до евакуацията на участниците. Тръмп, първата дама, вицепрезидентът и съпругата му, както и останалия екип, бях успешно евакуирани. / БГНЕС