6,1 по Рихтер удари Хокайдо, задава ли се мегаземетресение в Япония?

Не е издаден предупредителен сигнал за цунами

27.04.2026 | 07:28 ч.
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтресе северния японски остров Хокайдо в ранните часове на понеделник, съобщиха Японската метеорологична агенция и Геоложката служба на САЩ. Трусът е станал малко преди 5:30 ч. местно време в южната част на острова, на дълбочина около 80 км - в район на около 200 км източно от Сапоро, с ограничено население. 

Не е издаден предупредителен сигнал за цунами, а службата прогнозира, че щетите по имущество и заплахата за живота са минимални предвид ограниченото население в района. 

Трусовете идват по-малко от седмица след като агенцията предупреди за повишен риск от мегаземетресение с магнитуд 8,0 или по-силно - след земетресението с магнитуд 7,7 край северната префектура Ивате в понеделник миналата седмица. Шестима души са ранени в резултат на онзи трус, който е разлюлял високи сгради в Токио, на стотици километри от епицентъра. Вълни от цунами с височина 80 см са ударили пристанище в Ивате, а малки вълни са засегнали и други части на северна Япония. 

"Вероятността от ново, огромно земетресение е сравнително по-висока от обичайното", заяви агенцията след събитията.

Япония е една от най-сеизмично активните страни в света - намираща се върху четири основни тектонски плочи по западния ръб на тихоокеанския „Пръстен на огъня". Архипелагът е разтърсван от около 1500 труса годишно.

