Проф. Мермерски: Охраната на Тръмп се справи добре със защитата

Международният анализатор проф. Йонко Мермерски коментира пред Bulgaria ON AIR опита за нападение срещу американския президент Доналд Тръмп от събота вечер. Анализаторът добави, че стрелецът е стигнал до залата и до пряк визуален контакт с Тръмп.

След инцидента световните лидери изказаха подкрепа към американския президент. Това е трети опит за покушение срещу републиканеца.

Проф. Мермерски добави, че стрелецът е отсят още на пункта, през който са преминавали и останалите, за да влязат в залата.

"Не е преодолял нищо. Има обаче страхотни грешки. Много са опитите за покушение. Има авангарден екип, който обезопасява външния периметър. Заради миграционните власти, включително "Сикрет сървис" не са финансирани", обясни проф. Мермерски в предаването “България сутрин”.

Как се справи охраната на Тръмп?

Според проф. Мермерски охраната на Тръмп се е справила добре. Анализаторът обаче обърна внимание, че изборът на място за събитието е много погрешен от екипа на президента на САЩ.

"Самото място е абсолютно неподходящо и много уязвимо. Това е хотел с богати гости, не можеш да ги ограничаваш", каза Мермерски и добави, че е имало сватби в другите зали.

Разликите в извеждането на Тръмп и Джей Ди Ванс

"Джей Ди Ванс беше най-близо до вратата, от която се чу шумът. Първата работа на Тайните служби е да скрият Тръмп с телата си. При Ванс зад него имаше врата. Има два отделни екипа за Ванс и за Тръмп. Тези на Ванс видяха, че имат близък достъп до врата и затова го изнесоха. Тръмп беше в средата и първото нещо е да го покрият с тела. След като излязоха отпред допълнителни служители на "Сикрет сървис", тогава го изведоха", разясни анализаторът.

Според проф. Мермерски двата екипа са действали оптимално според разположението на охраняваното от тях лице.

Напрежението между демократи и републиканци

Проф. Мермерски вметна и още нещо любопитно - точно в тази зала, в която хвърчаха изстрели, през 2011 година Тръмп е взел решението си да се кандидатира за президент. Анализаторът припомни, че в момента в Белия дом се стори голяма бална зала, заради която демократите обвиняват Тръмп, че разрушава цялата сграда.

"Ето още една причина да има обезопасено място за такива мероприятия", коментира проф. Мермерски и добавя:

"Речта на омразата е еднопосочна и резултатът от нея е, че се стреля само по републиканци. Демократите постоянно наричат Тръмп "деспот", "тиранин", "нелегитимен президент", "тиранин". Този 31-годишен младеж, и този от Пенсилвания, и този от Мар-а-Лаго имат един и същи профил. Медиите са говорители на демократическата партия", каза още проф. Мермерски.

Какво знаем за нападателя?

Коул Томас Алън е оставил послание, че е готов да умре в името на каузата, посочи проф. Мермерски.

"Сестра му е съучастник в неговите активности на съпротива срещу администрацията. Неговата цел е била да убие хора от администрацията, по възможност Тръмп. Закупил е оръжие, за което сестра му е знаела. Пътувал е с влак от Чикаго до Вашингтон. Засечката е станала при пропуска за оръжия", коментира още проф. Мермерски.

