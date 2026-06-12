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Тръмп ще пропусне първия мач на САЩ на мондиала

Американската делегация ще бъде водена от държавния секретар Марко Рубио

12.06.2026 | 08:41 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да присъства на откриващия мач на националния отбор на Световното първенство през 2026 г. срещу Парагвай утре, според авторитетното издание Politico.

Според източника, официалната американска делегация ще бъде водена от държавния секретар Марко Рубио. Очаква се президентът на Парагвай Сантяго Пеня Паласиос също да присъства на мача и да се срещне с американски политици на трибуните.

Мачът от груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. между Съединените щати и Парагвай е тази събота, 13 юни. Мачът ще се играе на стадион SoFi в Ингълууд. Съдията Дани Макели ще даде стартовия сигнал в 4:00 ч. българско време.

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