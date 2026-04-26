Тръмп: Иран може да се свърже със САЩ, ако иска да преговаря

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия "Фокс нюз", че Иран може да се свърже със САЩ, ако иска да преговаря за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

"Ако искат да преговарят, те могат да дойдат при нас или да ни се обадят. Знаете, има телефон. Ние имаме много добри и надеждни линии", каза Тръмп при участие в предаването "Неделен брифинг".

Той отбеляза, че е отменил планираното пътуване на неговите специални пратеници - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, до Исламабад, където вчера бе на визита иранският външен министър Абас Арагчи. Перспективите за постигането на мир отново бяха помрачени, понеже Арагчи отпътува за Оман, след като разговаря единствено с официални представители на Пакистан. Иранската държавна новинарска агенция ИРНА обаче съобщи, че днес следобед Арагчи се е върнал в Исламабад, след като е приключил консултациите си в Оман.

"Мисля, че войната с Иран ще приключи много скоро и ние ще сме победители", каза американският лидер и изрази увереност, че Ислямската република няма да продължи да развива ядрената си програма.

Тръмп отново упрекна съюзниците от НАТО, че не са подкрепили САЩ във войната срещу Ислямската република. "Великобритания каза, че ще изпратят кораби, когато войната приключи и това не е добре", добави Тръмп.

Американският президент също така заяви, че днес е имал "много добри разговори" с руския си колега Владимир Путин и с украинския си колега Володимир Зеленски.

"Работим по руската ситуация... да се надяваме, че ще се справим", каза още Тръмп.

Иранският външен министър Абас Арагчи утре ще се срещне с руския президент Владимир Путин по време на посещението си в Москва, където той ще обсъди продължаващите преговори за конфликта в Близкия изток, предаде иранската държавна новинарска агенция ИСНА, цитирана от Франс прес, позовавайки се на съобщение на иранския посланик в Русия.

По време на планираното си посещение в руската столица, което е част от обиколката му, започнала в петък в Исламабад, Арагчи ще обсъди с “руските власти последната ситуация относно преговорите, примирието и свързаното с това развитие и ще представи информация за преговорите пред руските власти”, добавя иранската агенция.