Ким Чен-ун поздрави Путин за националния празник на Русия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изпрати поздравително послание до руския президент Владимир Путин по повод националния празник на Русия, като изрази пълна подкрепа за вътрешната и външната политика на Москва, съобщи КЦТА, предаде Ройтерс.

Ким заяви, че връзките между Северна Корея и Русия се укрепват в съюз, основан на всеобхватен договор за стратегическо партньорство, и обеща да бъде "винаги" с Русия, съобщи KЦТА.

На 12 юни 1990 г. Конгресът на народните депутати на РСФСР приема Декларация за държавен суверенитет на Руската съветска федеративна социалистическа република. Това предшества разпадането на Съветския съюз през 1991 г.

Първоначално датата е известна като „Ден на приемането на Декларацията за държавен суверенитет“, а от 2002 г. официалното й име е „Ден на Русия“.