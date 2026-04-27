Тръмп се самоизтъкна като смелчага, искал да види стрелбата от първи ред

Президентът Доналд Тръмп се самоизтъкна като смелчага и заяви, че иска да види стрелбата от първи ред. Той не е позволил на Тайните служби да го изведат по време на стрелбата на вечерята на кореспондентите на Белия дом в събота, тъй като е искал да види какво се случва. В интервю в неделя за предаването "60 минути" той е признал пред водещата Нора О'Донъл, че не е улеснил хората, опитващи се да го защитят.

Тръмп е похвалил първата дама Мелания Тръмп за това, че е била "силна" и "умна" при първия си досег с подобен инцидент - за разлика от него тя не е присъствала на опита за покушение в Бътлър, Пенсилвания, преди няколко години.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е бил изведен от залата мигновено. Тръмп е уточнил, че изображенията, на които изглежда да пада, докато слиза от сцената, всъщност показват момента, в който Тайните служби са му казали да се наведе.

Федералните власти идентифицираха стрелеца като Коул Алън, който според Тръмп е преминал покрай металдетекторите "като размазан" преди да открие огън и да бъде неутрализиран от правоохранителните органи.

Президентът се пошегува, че някой отбор от Националната футболна лига (НФЛ) би трябвало да подпише договор с Алън заради скоростта му. Тръмп е похвалил Тайните служби за бързата реакция, предотвратила сериозни наранявания, и е потвърдил, че вечерята на кореспондентите ще бъде пренасрочена в рамките на следващите 30 дни. Президентът е коментирал и предполагаемия манифест на стрелеца.

Инцидентът

Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха изведени от вечерята на кореспондентите в Белия дом в събота, 25 април, след като стрелец откри огън.

Агенти на Тайните служби нахлуха в балната зала на хотела, инструктирайки всички да се скрият. Стотици гости бяха принудени да се скрият под маси и столове.

Стрелецът Коул Томас Алън е от Торънс, щата Калифорния. Той е успял да премине през най-външния пояс на охраната на събитието с участието на американския президент, тъй като е бил гост на хотела.