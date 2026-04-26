Бъкингамският дворец: Пътуването на крал Чарлз в САЩ ще се проведе по план

Четиридневното пътуване в САЩ на крал Чарлз и кралица Камила ще се проведе както е планирано, след стрелбата по време на гала вечеря с участието на американския президент Доналд Тръмп снощи във Вашингтон, заяви в изявление Бъкингамският дворец, цитиран от Ройтерс.

Четиридневното посещение е организирано в чест на историческите отношения между Великобритания и САЩ по случай 250-годишнината от независимостта на Америка.

"След обсъждания от двете страни на Атлантическия океан през деня и действайки по съвет на правителството, можем да потвърдим, че държавното посещение на Техни Величества ще протече по план", заяви говорител на двореца.

"Кралят и кралицата са изключително благодарни на всички, които работиха с бързи темпове, за да се гарантира, че това остава така, и очакват с нетърпение началото на посещението утре", се добавя в изявлението.

Британският крал Чарлз III е бил подробно информиран във връзка със стрелбата на журналистическа гала вечеря, на която присъства и президентът на САЩ

Крал Чарлз е силно облекчен да чуе, че президентът и първата дама са невредими, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорител на Бъкингамския дворец.

Вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом беше хвърлена в хаос след опит за нападение, при който бяха произведени изстрели, което накара президента на САЩ да бъде бързо евакуиран от агенти на Тайните служби, заедно с други висши членове на неговата администрация.

Първата среща на монарсите с президента и първата дама ще бъде на частен чай, заснет само от камери.

По-късно Тръмп и кралят ще седнат за разговори в известния Овален кабинет на Белия дом, докато Камила и Мелания Тръмп ще участват в събитие заедно.