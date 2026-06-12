Тръмп: Иран изопачава договореното със САЩ, атаката срещу индийски кораби е недопустима

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че изтеклите коментари на Иран относно споразумението със САЩ нямат нищо общо с условията, които са били договорени, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на Тръмп в социалната му платформа Трут Соушъл.

"Това, което казаха, включително тяхното слабо и жалко изявление за сключването на споразумение, няма нищо общо с истината. Много нечестни хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно преговаряне. НЕВЕРОЯТНО!", написа президентът на САЩ.

"Освен това, изцяло отблъснатата им атака с дронове през изтеклата нощ срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия проток, е НАПЪЛНО НЕДОПУСТИМА. По-добре е да станат по-отговорни и то БЪРЗО!", добави Тръмп.

Пакистан съобщи за напредък в преговорите между Иран и САЩ

Пакистан съобщи за напредък в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде ДПА.

След телефонен разговор с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, пакистанският външен министър Исхак Дар заяви, че "двете страни приветстват напредъка, постигнат чрез постоянна дипломатическа работа".

Освен това двете страни "изразяват надеждата си, че тези усилия скоро ще доведат до трайно разбиране и мирно решение", се казва в изявление на канцеларията на пакистанския министър в социалната платформа "Екс".

САЩ и Иран си общуват с посредничеството на Пакистан през последните седмици. През април американски и ирански представители се срещнаха в Исламабад.

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По-рано стана ясно, че Техеран няма да се откаже от контрола на Ормузкия проток

Техеран няма да се откаже от контрола на Ормузкия проток съгласно условията на проектоспоразумението с Вашингтон за край на войната и остава категоричен за правото си да обогатява уран, предаде днес официалната новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс прес.

"В този текст Иран не се ангажира да предаде контрола на протока или да възстанови условията, които преобладаваха” преди конфликта, съобщи ИРНА и посочи, че “основните моменти на настоящия текст” вече са финализирани, след като американският президент Доналд Тръмп вчера спомена за възможността рамково споразумение да бъде подписано още “този уикенд”.

Въпреки това ирански дипломати заявиха, че “към момента Иран все още не е стигнал до финално заключение относно споразумението”.

Ормузкият проток - стратегически морски път за световната търговия с водовъглероди - беше блокиран от Иран от началото на войната със САЩ и Израел на 28 февруари. Според Доналд Тръмп подписването на рамково споразумение ще гарантира отварянето му.

Според ИРНА в проектоспоразумението освен това се предвижда иранската ядрена програма да бъде разгледана на по-късен етап, по време на 60-дневни преговори с Вашингтон.

Иран обаче ще преговаря “само в рамките на фундаменталните принципи на Ислямската република” и “правото ѝ да обогатява уран”, както и “съхранението на обогатен материал ще бъде предложено с оглед на включването му в окончателното споразумение.“

Иранската новинарска агенция Мехр, цитирайки източник, близък до иранския преговарящ екип, публикува информация, която представи като обсъждания текст, който осигурява “постоянно и незабавно спиране на вражеските действия, включително в Ливан”, “60-дневни преговори за постигане на споразумение по ядрените въпроси и пълно вдигане на американските санкции”.

В разпространената информация се твърди, че проектът включва “освобождаването на 24 млрд. долара замразени ирански активи по време на финалния 60-дневен преговорен период”.

Според Мехр се предвижда и “отмяна на санкциите върху продажбата” на ирански петрол и петролни продукти и “пълно вдигане” на американската блокада над иранските пристанища.

Проектът подчертава необходимостта САЩ и техните съюзници да платят на Иран репарации за щетите, нанесени по време на войната и “да представят планове за реконструкция за най-малко 300 млрд. долара”, съобщи Мехр, цитирана от БТА.

“Финалните преговори няма да започнат преди освобождаването на половината замразени ирански активи, отмяната на санкциите срещу иранския петрол и вдигане на морската блокада”, добави агенцията.

Вашингтон настоява от своя страна от дълго време Техеран са се откаже от обогатяващите си мощности и да прехвърли запасите си от високообогатен уран в чужбина.