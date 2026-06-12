Йотова: БНБ има пълни основания да защити монетата "Българска азбука"

Българската народна банка (БНБ) има пълни основания, както от гледна точка на науката, така и от гледна точка на законодателството, да защитим проекта за възпоменателна евромонета, посветена на българската азбука.

Това заяви президентът на България Илияна Йотова по време на церемонията по стъпване в длъжност на проф. Николай Неновски за нов шест годишен мандат като член на Управителния съвет на Българската народна банка, която се състоя днес в сградата на централното управление на БНБ в София.

„Искам да ви пожелая кураж и смелост в отстояването на българския интерес, особено в последния казус с една претенция по отношение на една наша юбилейна монета, на която пише българска азбука. Струва ми се че тук ние всички трябва да защитим своето право. Ние сме така отгледани, така откърмени и възпитани - нашата кирилица е българската азбука“, каза Йотова.

По думите ѝ в организираните от нея научни световни форуми, посветени на кирилицата, не е имало нито един учен от световна величина, които да не употребява термина „българска азбука“.

„Аз правя вече три подред научини световни форуми, посветени на кирилицата. Няма нито един учен от световна величина, независимо от коя страна и от коя точка на света идва, който да не употребява термина българска азбука, създадена още в края на 9-и век, началото на 10-и век в Преславските скриптории на старата ни столица“, каза Йотова.

„Така че имате пълни основания научни, а и от гледна точка на съвременното национално и европейско законодателство да защитим този проект, който е проект на България“, добави тя.

По-рано днес от БНБ коментираха пред БТА, относно постъпило възражение срещу проекта от държава членка на еврозоната, че първата българска възпоменателната монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в Монетната програма на Българската народна банка и към момента е в процедура по одобрение съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство.

„Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред“, посочват от централната банка. Според институцията към настоящия момент разглеждането на въпроса се осъществява извън рамките на експертно-техническата оценка на проекта.

БНБ заявява още, че до приключването на процедурата няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса.

След финализиране на процедурата централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред, се казва в съобщението.