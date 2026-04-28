Гневът кипи: интернет ограниченията променят политиката в Русия

Владимир Путин Президентът Владимир В. Путин и неговите служби за сигурност държаха под контрол общественото недоволство, дори когато той нахлу в съседна страна, изпрати стотици хиляди войници на смърт и драстично повиши данъците, за да плати за всичко това. След това те пристъпиха към ограничаване на популярни приложения и периодично прекъсване на интернет. Изведнъж много руснаци намериха своя глас. Обикновени граждани, политици и дори звезди от риалити телевизията критикуваха ограниченията. Като изразиха мнението си, те вдъхнаха малко живот в руската политическа система, която вече не допуска истинска опозиция, но оставя малко място по краищата за различия в мненията. Инфлуенсъри в Instagram, които обикновено са аполитични, се застъпват за цифровите права, пише NYT.

Политици от "системната опозиция" - фракциите "Потьомкин", които Кремъл допуска в парламента, за да се противопоставят на управляващата партия "Единна Русия", но все пак почти винаги гласуват с нея - упрекнаха правителството за ограничаването на Telegram, най-широко използваното приложение за чат в страната. Недоволството кипи месеци преди първите парламентарни избори в Русия след инвазията в Украйна през 2022 г. И заедно с недоволството от затруднената икономика и увеличенията на данъците, това допринесе за спада в рейтинга на одобрение на Путин. Цифрата е спаднала в продължение на седем поредни седмици и сега е 65,6 процента, според държавната социологическа агенция ВЦИОМ, което е приблизително нивото, на което беше точно преди войната.

"Ограниченията в интернет обърнаха голям брой хора срещу управляващата класа, ако не и срещу Владимир Путин лично", каза Михаил Комин, политолог в Центъра за анализ на европейската политика. "Ето защо наблюдаваме спад в рейтинга на одобрение и хора, които никога не са се изказвани по политически въпроси, изведнъж стават политически активни."

Малко аспекти на засилващата се репресия в Русия в хода на войната са били усетени толкова широко,

колкото усилията на Кремъл, под претекст на военното положение, да постави интернет в страната изцяло под свой контрол. Позовавайки се на съображения за сигурност, властите от месеци блокират достъпа до мобилния интернет с дни наред в по-голямата част от руските региони. Те също така блокираха или ограничиха скоростта на все по-голям брой чуждестранни приложения - включително Facebook, YouTube, WhatsApp и Telegram - като принудиха руснаците да използват местни алтернативи, които са по-лесни за наблюдение. Мнозина се обърнаха към технологични решения, известни като виртуални частни мрежи или VPN. Тъй като прекъсванията и блокировките са попречили на ежедневието, руснаците са се опитали да организират протести в някои градове. Властите са ги блокирали, в някои случаи посочвайки опасения, че демонстрациите могат да станат прекалено големи.

Вместо това руснаците изразиха недоволството си в социалните медии. Яростни съобщения заляха секцията за коментари на страницата на Министерството на цифровото развитие в социалните медии. Когато прекъсванията на интернет достигнаха връхната си точка, същото се случи и с търсенията в Google за "как да напусна Русия". Критиката дойде и от някои неочаквани гласове. Виктория Боня, инфлуенсърка в областта на красотата и бивша звезда от риалити телевизионни предавания, която живее в Монако, заяви в Instagram reel, че ограниченията в интернет "правят Русия място, в което е невъзможно да се живее". Тя беше предпазлива в пряката си критика към Путин, използвайки руски троп, за да намекне, че може би той просто не е бил информиран правилно от своите съветници. И тя говореше от относителната безопасност на живота в чужбина. Но тя също така каза:

"Не мисля, че хората трябва да се страхуват от собствения си президент."

Клипът е получил над 30 милиона преглеждания. Говорителят на Кремъл, Дмитрий Песков, беше притискан от репортери два дни подред да коментира това и накрая каза, че Боня може да се чувства успокоена, че Кремъл работи по въпросите, които тя е повдигнала.

Генадий Зюганов, лидерът на Руската комунистическа партия, похвали Боня по време на реч в парламента. Той заяви, че тъй като руската икономика е в стагнация и ограниченията в интернет се засилват, нарастващото недоволство може да заплаши настоящото правителство по същия начин, по който непопулярна война, икономически трудности и потъпкване на свободите свалиха руската монархия през 1917 г. Боня изрази дълго потисканото недоволство на много руснаци, заяви Аббас Галиамов, бивш автор на речи в Кремъл, който напусна Русия след нахлуването в Украйна.

"Атаката срещу интернет се възприема като атака срещу личния живот", каза той по телефона. "Хората губят най-основните услуги."

Това поражда много силно недоволство.

"Дори лоялни членове на собствената партия на Путин, "Единна Русия", изразиха недоволство. Вячеслав Гладков, губернатор на Белгородската област в западната част на Русия, където почти ежедневно се извършват атаки от украинската армия, заяви в социалните медии, че е "загрижен", че ограниченията за Telegram могат да застрашат живота на жителите, които разчитат на приложението за предупреждения за въздушни атаки. Повече от 100 милиона руснаци използваха Telegram всеки месец за комуникация, новини и бизнес транзакции. Кремъл ги принуждава да преминат към MAX, некриптирано "супер" приложение, създадено от правителството.

Руснаците призовават опозиционните партии да се опитат да направят нещо. Комунистическата партия е "залята от жалби от цялата страна", заяви по телефона Александър Юшченко, дългогодишен депутат от партията. Реакцията на избирателите към ограниченията, според него, варира от "ужас до откровен радикализъм". Това, което особено е възмутило хората, каза той, е тайната около мерките. Правителството говори само неясно за заплахи за сигурността, за да оправдае ограниченията си в интернет. Този месец комунистите внесоха предложение, което да задължи Министерството на цифровото развитие да даде официално обяснение за прекъсванията и блокировките.

Предложението не беше прието, защото членовете на "Единна Русия" гласуваха против него. В един неочакван обрат постоянната критика срещу блокировките в интернет донесе полза на марионетна партия, създадена преди парламентарните избори през 2021 г., за да насочи гласовете на младите хора след репресиите на Кремъл срещу истинското опозиционно движение, водено от Алексей Навални.

Преди това партията "Нови хора" се стремеше да се изказва по по-малко чувствителни теми, като премахването на бюрокрацията за малките предприятия. Сега тя се фокусира върху свободите в интернет, като внимава да не хвърля вината директно върху Путин.

"Нови хора", която получи 5% от гласовете през 2021 г., вече е изпреварила другите три опозиционни партии, близки до Кремъл, като получи подкрепата на 13% от избирателите в скорошно проучване на общественото мнение. Въпреки че от 2022 г. насам са в голяма степен заглушени, опозиционните партии запазват известна степен на независимост и тестват границите на несъгласието преди парламентарните избори, които трябва да се проведат до септември. Вестникът "Независимая газета", който понякога е леко критичен към руското правителство, написа в редакционна статия, че "Интернет е по същество единственият въпрос, по който всяка партия може да повиши рейтинга си в момента."

Все пак, проблясъците на политическа активност няма да променят разочарованието на руснаците от това, което широко се възприема като манипулирана система.

"Аз не участвам в тези театрални представления", каза Светлана, пенсионирана инженерка на около 60 години, разказвайки за миналия си опит в местна комисия за организиране на избори.

Светлана, която се страхуваше да спомене фамилията си, беше на Червения площад, за да отдаде почит на Владимир Ленин в мавзолея му по време на събитие, организирано от Комунистическата партия.

Денис Парфенов, депутат от Комунистическата партия, който присъстваше на събитието, заяви, че недоволството сред обществото е нараснало толкова много, че "може би не остава много време", докато руснаците бъдат готови за "много по-решителни стъпки". Досега обаче системата на властта, която Путин е изградил, изглежда защитена от вида революционни промени, които руските комунисти технически празнуват.