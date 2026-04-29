Зеленски: Украинските оръжия с голям обсег поразяват цели на над 1500 км

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските оръжия с голям обсег са способни да поразяват цели на разстояния от над 1500 километра и че Украйна ще продължи да разширява този обсег, предаде Укринформ, цитирайки негово изявление в Телеграм.

"Доклад на генерал-майор Евгений Хмара за нашите възможности с голям обсег – нов етап в използването на украински оръжия за ограничаване на потенциала на руската война. Благодарен съм на момчетата от Службата за сигурност на Украйна за тяхната прецизност. Разстоянието по права линия е над 1500 километра. Ще продължим да разширяваме този обсег и това е напълно оправдан украински отговор на руския терор", написа Зеленски.

Той подчерта, че всеки успешен удар намалява възможностите на руската военна промишленост, логистика и износа на петрол.

"Резултатите са очевидни за всички. Очевидно е също така за всички, че Русия трябва да прекрати войната си. Време е да се премине към дипломация и това е сигнал, който Москва трябва да чуе", добави президентът.

Както съобщи Укринформ, тази нощ украински дронове атакуваха петролна рафинерия в Орск, Русия, и промишлено съоръжение в Пермска област.

(БТА)