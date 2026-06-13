Техеран: Няма да подпишем споразумение със САЩ в неделя

Иран заяви, че може да подпише рамковото споразумение за мир със Съединените щати през следващите дни, но отхвърли предложението на посредника Пакистан, че то ще бъде подписано в рамките на следващите 24 часа, съобщава Ройтерс.

САЩ и Иран сигнализираха в петък, че споразумение за прекратяване на тримесечна война е близо, като служител на американската администрация заяви, че двете страни са се споразумели за текст и че Вашингтон очаква да подпише първоначално споразумение през следващите дни.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви в събота, че двете страни са се споразумели за рамка за мирно споразумение и Исламабад се готви за електронно подписване, последвано от разговори на техническо ниво следващата седмица.

Шариф предположи, че първоначалното споразумение може да бъде подписано в неделя, но говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей по-късно беше цитиран от държавните медии, че е необходима предпазливост при коментарите относно времето.

Войната започна с американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари.

След това Иран стреля по американски военни цели в Персийския залив, а бойци на "Хизбула" в Ливан стреляха по Израел, което предизвика подновяване на конфликта между Израел и съюзената с Иран групировка.

Войната уби хиляди хора, предимно в Иран и Ливан, и доведе до рязко покачване на световните цени на енергията, като Иран на практика блокира Ормузкия проток - основна артерия за световни доставки на петрол - а САЩ блокират иранските пристанища.

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше убит при въздушен удар в първия ден на войната и по-късно беше заменен като върховен лидер от сина си Моджтаба. Погребението на Хаменей ще започне в Техеран на 4 юли и ще завърши с погребението му в родния му град, североизточния свещен град Машхад, на 9 юли, съобщиха държавните медии в събота.