Патриарх Даниил: Шествието на семейството не е контрапротест, а призив към Божията любов

Това шествие, което е Шествие на семейството, не е за противопоставяне и не е в протест, не е контрашествие, а е един призив към всички човеци да се приобщят към Божията любов. Това заяви българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който отслужи последованието на вечернята за празника на всички светии, просияли по българските земи, и молебен за българското семейство в столичния катедрален храм „Св. Неделя“.

„Целта на нашата инициатива е приобщаването на всички човеци към божествения живот.

Важно е църквата да издигне своя глас и да призове вярващите към молитва и благочестив, честен живот, за да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни децата да растат в здрави семейства и да бъдат отгледани от любящи и отговорни родители”, каза той.

Патриархът обяви, че от следващата година Шествието за семейството ще бъде изцяло организирано от Църквата и ще бъде с друга концепция. То няма да се проведе в същия ден, когато се провежда "София прайд", и ще има друг характер.