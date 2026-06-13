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Съборени огради и масови протести срещу луксозен курорт на албанското крайбрежие ВИДЕО

Те развяваха албански национални знамена и викаха "Революция"

13.06.2026 | 19:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Около 200 протестиращи събориха метални и бодлива тел огради, обграждащи луксозен строителен обект на адриатическото крайбрежие на Албания, в пореден знак за нарастващ гняв срещу строителството в екологично чувствителни райони, предава Ройтерс.

Албанците протестират от седмици срещу планиран луксозен курорт, подкрепен от компания, свързана с Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, близо до Вльора, която е известна със своите фламинго и място за гнездене на костенурки.

В събота жители от Рьол, разположен в район с пясъчни плажове и борови гори в северозападна Албания, протестираха срещу друг проект, заявявайки, че се строи върху конфискуваната им земя.

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Те развяваха албански национални знамена и викаха "Революция", докато събаряха оградите. Избухнаха някои сблъсъци с полицията, но полицията не ги спря да премахнат оградата.

Албанска компания разработва петзвезден луксозен туристически курорт на мястото, а проектът получи „специален статут на инвеститор“ от албанското правителство.

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Тагове:

курорт Албания Донадл тръмп протест
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