Съборени огради и масови протести срещу луксозен курорт на албанското крайбрежие ВИДЕО

Около 200 протестиращи събориха метални и бодлива тел огради, обграждащи луксозен строителен обект на адриатическото крайбрежие на Албания, в пореден знак за нарастващ гняв срещу строителството в екологично чувствителни райони, предава Ройтерс.

Албанците протестират от седмици срещу планиран луксозен курорт, подкрепен от компания, свързана с Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, близо до Вльора, която е известна със своите фламинго и място за гнездене на костенурки.

В събота жители от Рьол, разположен в район с пясъчни плажове и борови гори в северозападна Албания, протестираха срещу друг проект, заявявайки, че се строи върху конфискуваната им земя.

HAPPENING NOW: Dozens of Albanian protesters are tearing down the construction fence in Rrjoll, North Albania. After Zvernec in the south, the wave of protests has now moved to another tourist resort project in Shëngjin/North Albania 🔥 LIVE pic.twitter.com/td3gv1vGM5 — Kruja Chronicles (@FilteredZero) June 13, 2026

Те развяваха албански национални знамена и викаха "Революция", докато събаряха оградите. Избухнаха някои сблъсъци с полицията, но полицията не ги спря да премахнат оградата.

Албанска компания разработва петзвезден луксозен туристически курорт на мястото, а проектът получи „специален статут на инвеститор“ от албанското правителство.