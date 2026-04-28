Сериозен недостиг: Русия изостава в защитата срещу дронове

Главнокомандващият на Украйна заяви, че Русия е на изчерпване на запасите си от ракети за противовъздушна отбрана, за да противодейства на удари с дронове, което предполага, че Москва споделя някои от опасенията на Запада относно арсеналите си с развитието на въздушната война.

Олександър Сирски, началникът на украинската армия, направи това забележка по време на среща с началника на отбраната на Канада в Киев в неделя.

"Отбелязах, че систематичните удари по руски производствени съоръжения допълнително влошават възможностите за противовъздушна отбрана на противника, който вече изпитва недостиг на ракети за противодействие на украински безпилотни системи и ударни средства", пише Сирски.

Коментарът на Сирски идва в момент, когато военни по целия свят се борят за нов отговор на нарастващото използване на дронове с голям обсег на атака, които са евтини, еднократни и лоша цел за по-скъпи традиционни ракети, пише BI.

Сега неговата оценка показва, че засилващата се украинска ударна кампания принуждава Москва да се изправи пред същата дилема.

Украйна редовно съобщава за десетки удари с голям обсег на месец на руска земя, използвайки дронове и ракети за повреждане на енергийната и военна инфраструктура зад границата. Съвсем наскоро службата за сигурност на страната заяви, че е ударила военноморската база на Черноморския флот на Русия в Севастопол и летището Белбек в Крим в неделя.

Базираният във Вашингтон мозъчен тръст Институт за изследване на войната (ISW) написа в неделна оценка, че Украйна непрекъснато увеличава темпото на ударите си в цяла Русия и "вероятно ще продължи да използва голямата зона за атака на дълбокия тил на Русия и пренапрегнатата руска противовъздушна отбрана".

Мозъчният тръст регистрира поне 10 украински съобщения за удари на далечни разстояния срещу руска инфраструктура през последните две седмици.

Известно е, че Русия използва предимно точкови противоракетни системи "Панцир" срещу заплахи от дронове, но производството на техните прехващачи отнема много повече време от производството на дронове.

Украйна също така заяви през февруари, че е унищожила поне половината от руските системи "Панцир".

В началото на април, една от най-известните руски организации за военни блогъри, Rybar, писа за опасения, че Украйна води „продължителна кампания за проникване в руската противовъздушна отбрана“ до лятото на 2026 г.

"Простото изработване на десетки хиляди ракети "Панцир" от нищото е физически невъзможно", пише популярният сайт за коментари, добавяйки, че руските противовъздушни ракетни сили са разтегнати "до краен предел и изразходват боеприпаси с ускорени темпове".

Rybar предложи Русия да приеме стратегия за борба с дронове, подобна на украинската, включително акцент върху мобилни огневи групи и екипажи на дронове-прехващачи.

Анализатори от базирания в Лондон Royal United Services Institute също писаха в доклад от декември, че Русия изразходва прехващачи за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото може да ги произвежда, и бързо се опитва да засили производството.

Недостигът е "преобладаващо концентриран в по-стари или остарели платформи като системите 9K33 Osa и SHORAD, особено "Панцир"," добавиха анализаторите.

САЩ са унищожили голяма част от своите противовъздушни прехващачи по време на войната си с Иран, като анализатори на RUSI съобщават, че са похарчили 11 300 боеприпаса само за 16 дни бойни действия.

Някои от най-сериозните опасения се отнасят до запасите от по-висок клас прехващачи, като например ракети "Пейтриът", прехващачи за високопланинско отбранително пространство и прехващачи за ракети "Стандарт", изстрелвани от кораби.