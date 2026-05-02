Петима души загинаха в самолетна катастрофа в САЩ

Малък самолет се разби в Тексас, при което загинаха всички петима души на борда му, съобщи днес представител на окръжната администрация, цитиран от Асошиейтед прес.

Катастрофата е станала във Уимбърли, град на около 64 километра югозападно от Остин, съобщи съдията на окръг Хейс, Рубен Бесера в публикация във Фейсбук.

Федералната авиационна администрация (ФАА) съобщи, че самолетът Cessna 421C се е разбил с пет души на борда. ФАА и Националният съвет за безопасност на транспорта ще разследват катастрофата.

Бесера заяви, че според предварителната информация самолетът е летял с висока скорост, когато се е разбил. Той не оповести имената на жертвите, докато не бъдат уведомени близките им. Все пак стана ясно, че в самолета се е возил отбор по пикълбол, който е отивал на турнир в Тексас.

Уимбърли, с около 3000 жители, е популярно място за туризъм и разходки в района на Тексас Хил Кънтри, разположено край река Бланко.