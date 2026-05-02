Най-големият контейнеровоз в света планира маршрут, заобикалящ Ормузкия проток

MSC Mediterranean Shipping Co. SA планира нова линия, свързваща Европа с изолирани пристанища в Близкия изток, като ще използва автомобилен транспорт през Саудитска Арабия и по-малки кораби в Персийския залив.
Линията ще стартира с отплаване от Антверпен на 10 май и ще включва спирки в Германия, Италия, Литва, Испания, Джеда и Кинг Абдула, след което ще се използва автомобилен транспорт до Даммам, пише Bloomberg.
MSC Mediterranean Shipping Co. SA, в съобщение, публикувано в събота, заяви, че първото плаване ще бъде на 10 май от Антверпен, по маршрут, който включва спирки в Германия, Италия, Литва и Испания. Корабите ще преминат през Суецкия канал в Червено море и ще посетят два пристанища на западния бряг на Саудитска Арабия - Джеда и Кинг Абдула.
Оттам мрежата използва камиони, за да стигне до Даммам на източното крайбрежие на полуострова, където федерни кораби ще се свързват с морски транспортни центрове, включително в Абу Даби и Джебел Али в Дубай. И двата града имат големи индустриални зони със стотици мултинационални компании, които разчитат на контейнерни товари, които преди се движеха свободно през Ормузкия проток.