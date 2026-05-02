Боевете достигат покрайнините на украинската крепост Константиновка

Руските войски бавно напредват към град Костантиновка в източната Донецка област на Украйна, опитвайки се да установят плацдарм в близост до силно укрепена зона, заяви в събота най-висшият военен представител на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Костантиновка, заедно с други градове, формира така наречения „крепостен пояс“ в източната част на страната – зона, добре укрепена от украинската армия.

"Отблъскваме упоритите опити на руските окупатори да установят плацдарм в покрайнините на Костантиновка, използвайки тактики за проникване. В града се провеждат контрасаботажни мерки", заяви Александър Сирски, началник на украинската армия.

Украински проект за картографиране на бойното поле, наречен DeepState, показва, че руските войски контролират зона, разположена само на един километър (0,6 мили) от южните покрайнини на града.

Малки части от Костантиновка в югоизточната част са отбелязани като сива зона,

което означава, че нито Украйна, нито Русия имат пълен контрол над тях.

Руското министерство на отбраната съобщи в сряда, че неговите сили са поели контрола над Новодмитривка, точно северно от Костантиновка. Главният генерал на Москва Валерий Герасимов заяви през април, че войските напредват на север и на юг от града.

Сирски заяви, че руските офанзивни опити са се увеличили значително през април.

Русия изисква Украйна да се оттегли от районите в Донецката област и съседната Луганска област, които не успя да превземе по време на четиригодишната си мащабна война. Мирните преговори, посредничени от САЩ, затънаха в застой по този въпрос, тъй като украинските власти заявяват, че Киев няма да отстъпи територии, които все още контролира.

През последните няколко години руските войски не успяха да превземат нито една голяма градска агломерация в Украйна, като напредваха бавно и поемаха контрол над малки населени места, предимно в източната част на страната.

Малкият град Покровск, чието предвоенно население от над 60 000 души в по-голямата си част е избягало, беше най-значителната придобивка през изминалата година. На войските на Москва им отне месеци да напреднат, а Киев твърди, че все още има някои позиции в града.