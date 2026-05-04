Иран изстреля предупредителни ракети към US военен кораб

Иран е изстрелял предупредителен изстрел по американски военен кораб в понеделник, за да го спре да влезе в Ормузкия проток, заяви служител на режима, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че американските сили ще започнат да насочват корабите през водния път.

"Фрегатата, която плаваше в понеделник в Ормузкия проток, в нарушение на правилата за навигация и морска безопасност близо до (пристанището на) Джаск, беше обект на ракетна атака, след като игнорира предупреждение от иранския флот" се казва в съобщение на информцаионна агенция Fars.

CENTCOM (Централно командване на въоръжените сили на САЩ, бел. ред.) в същото време отрече, че военният кораб е бил ударен и написа в социалната мрежа: "Няма кораби на американския флот. Американските сили подкрепят Проект "Свобода“ и прилагат военноморската блокада на иранските пристанища".

Това следва предупреждението на Иран към американските сили в понеделник да не влизат в Ормузкия проток, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще "насочват“ кораби, блокирани в Персийския залив поради американско-израелската война срещу Иран.

Говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран заяви, че всеки кораб, нарушаващ морските правила на Ислямската република, ще бъде спрян със сила, в изявление, разпространено от агенция Fars News.

В понеделник иранският флот публикува нова карта на района на Ормузкия проток под негов контрол.

NEW - Iran releases a map, highlighting "the new area" of the Hormuz Strait, that they claim is now controlled by their Armed Forces — Tasnim

Районът започва на запад с линия между най-западния край на иранския остров Кешм и емирството Ум ал Куейн в Обединените арабски емирства. На изток районът завършва на линията между планината Мобарак в Иран и емирството Фуджейра в ОАЕ.

Проект "Свобода"

Тръмп даде малко подробности за плана, наречен "Проект Свобода“, за подпомагане на кораби и техните екипажи, които са ограничени до жизненоважния воден път и са с изчерпване на храната и други доставки повече от два месеца след началото на конфликта.

"Казахме на тези страни, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, за да могат свободно и безпрепятствено да продължат с работата си“, каза Тръмп в публикация в Truth Social в неделя.

"Това е хуманитарен жест от името на Съединените щати, страните от Близкия изток, но по-специално на страната Иран. Много от тези кораби са с изчерпване на храната и всичко останало, необходимо за екипажите на големи кораби, за да останат на борда по здравословен и хигиеничен начин. Мисля, че това би било от голяма полза за показване на добра воля от името на всички онези, които се борят толкова усилено през последните месеци", се казва още в съобщението на Тръмп.