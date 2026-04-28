Защо делото между Мъск и Алтман е решаващо за бъдещето на ИИ?

Едно от най-известните съдебни дела в Силициевата долина започна, след като Илон Мъск и Сам Алтман отнесоха дългогодишното си публично съперничество във федерален съд в Калифорния. А това може да има потенциално дълбоки последици за бъдещето на изкуствения интелект.

Сблъсъкът на стойност 134 милиарда долара между най-богатия човек в света и главния изпълнителен директор на OpenAI - някога близки приятели - ще включва епизодични роли на водещи фигури от големите технологични компании, включително Сатя Надела, главният изпълнителен директор на Microsoft, и Мира Мурати, бившият главен технологичен директор на OpenAI.

Те трябва да свидетелстват заедно с Мъск и Алтман в продължилия няколко седмици процес в съда в Оукланд, точно над моста Бей от Сан Франциско, който започна в понеделник с избор на жури.

Илон Мъск срещу Сам Алтман е битка за бъдещето на изкуствения интелект

Същността на иска е твърдението на Мъск, че е бил "измамен" да инвестира 38 милиона долара в OpenAI, която е основана през 2015 г. като организация с нестопанска цел, за да гарантира, че изкуственият интелект е от полза за човечеството.

"OpenAI се е отказал от своята "неотменима" мисия с нестопанска цел в преследване на печалба", твърди той.

Създателят на ChatGPT възразява, че самият Мъск е подкрепял създаването на структура с цел печалба по време на престоя си в компанията и че делото е до голяма степен опит да се осакатява конкурент.

Адвокатите на OpenAI обвиняват Мъск в използване на "уклончиви тактики", след като първоначално е подал 26 иска срещу компанията през ноември 2024 г. Този списък оттогава е съкратен до четири: неоснователно обогатяване, измама, конструктивна измама и нарушаване на благотворителното доверие.

"Делото започва след пет дни, но ищецът все още отказва да заяви ясно какви искове ще предяви и какви средства за защита ще търси", казаха адвокатите на OpenAI.

В петък калифорнийски съдия отхвърли обвиненията на Мъск в измама, но делото ще продължи по неговите искове за нарушаване на благотворителното доверие и неоснователно обогатяване. Мъск е казвал преди това, че отхвърлянето на исковете ще държи съдебните заседатели фокусирани върху целта му да гарантира, че OpenAI е от полза за човечеството, вместо да действа като "машина за богатство".

За 41-годишния Алтман залозите едва ли биха могли да бъдат по-високи

Мъск настоява Алтман да бъде отстранен от позицията си в момент, когато възможностите на ИИ бързо се ускоряват и се твърди, че самата компания се готви за първично публично предлагане. Адвокатите на Мъск твърдят, че отстраняването на директорите на благотворителна организация е "често срещано средство за защита", когато те не успеят да изпълнят публичната мисия на благотворителната организация.

От стартирането на ChatGPT през ноември 2022 г. Алтман е говорител на ИИ по целия свят, но поражението в този случай може да го отстрани от позицията му на огромно влияние в решаващ момент за индустрията.

Мъск също така каза, че иска Алтман да бъде лишен от "цял капитал и други лични финансови облаги". Това може да не е толкова голям удар, колкото може да се очаква, защото Алтман твърди, че няма пряк дял в OpenAI и получава заплата от само 76 000 долара. Той все още е милиардер, но богатството му идва от инвестициите, които е направил в компании като Reddit, Stripe и Airbnb.

Неизвестният риск за Алтман е дали случаят ще разкрие вредни подробности за неговото лидерство. Той стана известен след преврата в управителния съвет през 2023 г., само за да бъде възстановен на поста си няколко дни по-късно. Въпросите относно стила му на лидерство никога не са изчезнали и биха могли да бъдат засилени от процеса.

Брокман, на 38 години, съосновател на OpenAI заедно с Алтман, Мъск и Иля Суцкевер, също може да бъде отстранен от ръководната си позиция в OpenAI, където в момента е президент. Мъск също така иска да бъде лишен от собствения си капитал, който се смята, че струва над 1 милиард долара.

Вече се появиха съдебни документи, показващи някои от записите в дневника на Брокман, които се оказаха неудобни за OpenAI. Приблизително по времето, когато Мъск напуска компанията, Брокман пише: "Би било грешно да му [Мъск] откраднем нестопанската организация. Да я превърнем в бизнес корпорация без него. Това би било равносилно на морален фалит. И той наистина не е идиот."

"Неговата история правилно ще бъде, че в крайна сметка не бяхме честни с него относно това, че все още искаме да правим това с цел печалба, само че без него", пише още той.

Тези записи, които не е трябвало да видят бял свят, станаха основа за случая на Мъск.

За Мъск рисковете от спад са по-малко очевидни, отколкото за Алтман или Брокман, но потенциалният ръст е значителен

Наред с напускането на Алтман и Брокман, Мъск настоява компанията да бъде върната към структурата си с нестопанска цел. Собствената компания за изкуствен интелект на Мъск, xAI, очевидно би могла да се възползва от всякакви ограничения, наложени върху способността на OpenAI да набира финансиране, факт, който ChatGPT побърза да посочи, пишат от The Times.

"Неговият иск си остава нищо повече от тормозна кампания, водена от его, завист и желание да се забави конкурент", публикува компанията в "X" по-рано през април.

Основателят на Tesla и SpaceX също така иска 134 милиарда долара обезщетение от OpenAI и водещия му инвеститор Microsoft, твърдейки, че това са "неправомерни печалби", които компаниите са получили в резултат на ранната му финансова подкрепа за OpenAI. Мъск предложи всички щети в крайна сметка да бъдат насочени обратно към нестопанското звено на OpenAI, но цифрата беше поставена под въпрос. На предварително изслушване в Калифорния миналата година съдия Ивон Гонзалес Роджърс заяви, че Мъск е "измислял тези цифри от въздуха".

Въпреки това, шумният случай ще се окаже разсейващ фактор за Мъск с наближаването на датата за първичното публично предлагане на акции на SpaceX. Рекордното вписване е насрочено за началото на лятото, за да съвпадне с 55-ия рожден ден на Мъск през юни и рядко планетарно подравняване.

Друга ключова фигура в съдебната драма в Силициевата долина е адвокат от Малибу, който не е непознат в светлината на прожекторите. Марк Тобероф, адвокатът на Мъск, е съветвал филантропа в дългогодишната му вражда с Алтман.

Профил във Vanity Fair през февруари отбеляза, че Тобероф, филмов продуцент, който стои зад "Beetlejuice" и "Bad Boys: Ride or Die", е написал по-ранна съдебна жалба, която се чете като холивудски сценарий:

"Делото на Илон Мъск срещу Сам Алтман и OpenAI е учебникарска история за алтруизъм срещу алчност. Коварството и измамата са с шекспирови размери."

Обсъждайки правната битка, Тобероф каза:

"Мога само да си представя как другата страна ме поглежда и пита: "Кой е този човек?" Но и преди съм бил подценяван. Всъщност това е моето тайно оръжие."

Тобероф е син на еврейски имигрант от първо поколение, който става виден адвокат по лекарска небрежност в Ню Йорк. Започва юридическата си кариера в нюйоркската фирма Kelley Drye & Warren. Основател на Toberoff & Associates, той е по-известен като водещ адвокат в областта на авторските права и съдебните спорове в сферата на развлеченията и успешно е представлявал клиенти, включително децата на музикантите Джеймс Браун и Рей Чарлз, както и наследниците на Джери Сийгъл, писателят на комикси, съ-създател на Супермен.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz

OpenAI работи с редица елитни американски адвокатски кантори, включително Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Основана през 1965 г., фирмата е известна с изобретяването на защитата "отровно хапче" или план за права на акционерите, за да осуети враждебни поглъщания. Фирмата има и репутация за управление на някои от най-големите и сложни сливания в света, включително консултиране на Warner Bros Discovery по придобиването му за 110 милиарда долара от Paramount Skydance.

Адвокатската кантора има опит в борбата с Мъск. Тя успешно представляваше Twitter, откакто беше преименуван на X, през 2022 г., за да принуди Мъск да завърши придобиването си за 44 милиарда долара.

По-късно Мъск съди фирмата за "такса за успех" от 90 милиона долара, платена по време на тази сделка, твърдейки, че фирмата е получила "неправомерно бонусно плащане в нарушение на своите фидуциарни и етични задължения към клиента си". X оттегли делото миналия ноември.

Говорител на Wachtell в изявление заяви, че фирмата е "доволна, че X е отхвърлила безпочвения ѝ иск с предубеждение. Нямаше споразумение".