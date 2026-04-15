Милиардерът Илон Мъск си направи профил и в TikTok ВИДЕО

След като похарчи 44 милиарда долара за закупуването на Twitter през 2022 година, Илон Мъск трансформира сайта за социални медии в X и го превърна в предпочитано място за разговори. Всеки ден той прекарва часове в публикуване на платформата, където има близо 238 милиона последователи.

Но дали предаността на Мъск към X вече е достигнала своя предел.

В сряда, потвърден акаунт в TikTok с потребителско име @elonmusk публикува за първи път видео в сайта за споделяне. Клипът показва милиардерът Мъск, говорещ за бъдещето, показващ подборка от постижения и рекламни материали от компаниите му SpaceX и Tesla.

Видеото е с надпис "Ad Astra“, латински израз, означаващ "Към звездите“.

Акаунт с потребителското име @elonmusk, който има потвърдена отметка, също наскоро се появи в Instagram, но все още не е публикувал нищо, въпреки че има над 18 хиляди последователи пише The New York Times.

Мъск, TikTok и Meta, която притежава Instagram, не отговориха на исканията за коментар. New

SpaceX излиза на борсата

Акаунтите стават активни точно когато милиардерът е в процес на първично публично предлагане на акции на SpaceX, неговата компания за ракети и сателити. За да направи това, Мъск трябва да изгради широк обществен интерес към SpaceX, за да може тя да набере милиарди долари от инвеститорите. Публичното предлагане може да превърне 54-годишния технологичен магнат, който вече е най-богатият човек в света, в първия трилионер.

Мъск е показвал презрение към компаниите за социални медии, с които X се конкурира. През 2022 г. той за кратко забрани на потребителите на Twitter да популяризират акаунтите си в други социални платформи, включително Instagram и Facebook.