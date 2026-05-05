Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини

Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини, тъй като в него живеят избиратели на абсолютно всички партии и всички тук се опитваме да градим някакво бъдеще. Тоест, надявам се да има институционално отношение. Това коментира пред БНТ кметът на София Васил Терзиев по отношение на новата централна власт.

"Първо, искам да благодаря на служебното правителство, което подходи много партньорски. Много от плащанията по програмата за подпомагане на общините за инфраструктурните проекти се раздвижиха, така че ние получихме близо 15 милиона евро плащания, които не се бяха случили преди това. И успяхме да намалим напрежението по тези проекти. Знаете, че нито една институция не е остров. Нужно е добро партньорство между институциите. Аз винаги съм подхождал по еднакъв начин към централната власт. Отивам да защитавам интересите на милион и половина софиянци, независимо дали е служебно правителство, дали е постоянно и на коя партия. В крайна сметка този град има нужди и ние сме длъжни като администрация да се борим всеки ден. Какво очаквам? Очаквам институционално отношение. "

Попитан защо софиянци нямат реален достъп до Витоша и планината е в такова състояние, Терзиев отговори:

"Ето тук вече е един от въпросите, по които смятаме да работим много активно с новата власт. Мисля, че имат абсолютно всички инструменти при политическо желание, каквото е заявено от тяхна страна, което присъства в програмата, да решим този проблем. Столична община е направила всичко, което е по силите ѝ. Предложихме визия за развитието на планината, разплетохме всичките сложни проблеми — кой за какво отговаря, опростихме го, за да го разберат и гражданите, и се надяваме, че вече със стабилна национална власт, с възможността при нужда да бъдат приети и нужните законови промени, всичко, което трябва да се свърши от парламент, от Министерство на околната среда и водите, което отговаря за плана за управление на Витоша, Министерство на земеделието и храните, Министерски съвет — най-накрая да успеем да намерим това решение. Ние от наша страна, както казах, работим по всичко, свързано с градоустройство, сервитути, но не можем ние да свършим това, което е в задълженията и възможностите на правителството и парламента. Ние работим достъпът до Витоша да бъде подобрен, но да се надяваме, че следващата зима могат да изглеждат по-различно нещата."

Очаква се Джиро Д'Италия да привлече повече туристи в София, прогнозира кметът на града.

Той обясни, че на 8 май пред храм-паметника "Св. Александър Невски" ще бъде открито велосело. Заради състезанието много улици в столица ще бъдат затворени през уикенда.

"Джиро д'Италия означава, че няколко стотин милиона човека ще имат възможността да се запознаят с България и със София. Където е минало Джиро д'Италия винаги впоследствие е имало увеличение на туризма, нови посетители, които са открили неща, които искат да видят в дадения град, държава. Така че мисля и ние да не бъдем изключение. Организацията върви с пълна сила, така че смятам, че ще се представим достойно и ще покажем най-красивото и от София, и от България. Работим с организаторите, с МВР, за да сме сигурни, че трасето е в нужното състояние. Отделнона това има много богата програма, която започва още на 8 май с откриването на велоселото при "Ал. Невски". 8-10 май ще има велошествие, концерти, така че се надяваме софиянци да покарат малко, да се разходят и така да се заразят от магията на Джиро д'Италия. Дано и времето бъде с нас! Надяваме се посетителите да видят София в най-красивия период - пролетта, когато всичко е зелено, пъстро и най-вече хората - усмихнатите хора по улиците. За мен това е един градски празник."

Терзиев обясни, че основната част от разходите е поета от държавата за организацията на Джиро д'Италия.

"Става дума и за такси, които са платени за организация и за много други разходи, които са поети от държавата. Ние сме си поели частта, която касае инфраструктурата на София и организирането на отделните мероприятия през тези дни."

Ефектът от велосъбитието е огромен за туризма и икономиката на един град, смята Терзиев.

"Да кажа на гражданите да следят Waze и Google maps. Там ще има своевременна информация за всички улици, които са затворени. Ще могат да си планират маршрутите своевременно и се надявам все пак времето да бъде с нас и да изберем да оставим колите в тези дни."

Що се отнася до развитието на велосипедната инфраструктура в София, Терзиев посочи:

"Велоалеите са изключително важна тема за нас, много пъти сме говорили за развитие на градския транспорт, както и на алтернативното придвижване. Една от големите промени, които направихме покрай структурната реформа на общината беше най-накрая да се сдобием с човек, който е фокусиран само и единствено върху велоинфраструктурата, така че от тази промяна преди няколко месеца заработи по-ефективно и работната група. Надявам се да има по-голямо развитие в нашите усилия да доизградим веломрежата, да свържем отделните трасета. Отделно във всеки един нов проект това е една от основните точки - как да има велотрасета и как да бъдат свързани с текущите."