Нетаняху и съпругата му са "шокирани от опита за убийство" на Тръмп

Лидерите са изключително близки и винаги говорят топли един към друг

26.04.2026 | 13:32 ч.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп са добри приятели от дълго време и винаги с говорили с уважение един към друг.

Нетаняху се включи към световните лидери, осъждайки опита за убийство на американския президент по време на вечеря в американската столица Вашингтон.

Израелският премиер каза, че той и съпругата му Сара са “шокирани от опита за убийство" на Тръмп, съобщава ДПА.

"Изпитваме облекчение, че президентът и първата дама са невредими и не са сломени", написа Нетаняху в социалната мрежа Х.

Премиерът на Израел, който е близък съюзник на Тръмп, приветства и агентите на Сикрет Сървис за "бързите и решителни" действия.

Тръмп беше евакуиран от балната зала на хотел "Хилтън" във Вашингтон заради стрелба по време на гала вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, на която той щеше да произнесе реч. Арестуван като главен заподозрян бе 31-годишният американски гражданин Коул Томас Алън от Торънс, щата Калифорния. /БТА

