Пропагандатор нарече Боня "уличница", но вече са приятели и обичат Путин

Най-големият скандал в руската телевизия през последните години завърши с извинение от водещия пропагандист на страната към популярен блогър, който осъди в социалните мрежи страха, който руснаците изпитват към президента Владимир Путин.

Преди дни Владимир Соловьов, звездата на държавната телевизия, в предаването си "Полни контакт" нарече, наред с други неща, "уличница" моделът Виктория Боня, която разкритикува управлението на Владимир Путин. Преди време той обиди и италианският премиер Джорджа Мелони.

Медийният регулатор в страната започна разследване, след като журналисти получиха оплакване от зрител, възразяващо срещу забележките на Соловьов: по време на предаването водещият нарече Боня "изтъркана уличница, която задръства ефира" и "изтъркано парче боклук". Зрителят сам е настоял от Роскомнадзор да разследва случая.

Соловьов, притиснат от разследването, веднага реши да се извини и призна, че трябва да бъде много по-внимателен с езика, който използва в предаванията на живо.

Но нещата стнаха една идея по-странни

Той покани Блогърката и модел Виктория Боня, в предаването си, където двамата се помириха и... започнаха да харесват Путин.

"Записах обръщение към Путин за това как се чувствам и какво ми писаха хората. Важно е те да разберат, че проблемите им не са забравени. Нямах никакви сценарии и никой не ми плащаше. Бих искал да се извините за обидните думи, които използвахте срещу мен. И трябва да се извините и на италианския премиер Джорджа Мелони", призова Боня в предаването.

Соловьов обясни, че е бил вбесен от думите на моделката за това, че хората се страхуват от Путин. По думите му руският народ обича Путин, а не се страхува от него.

"А за войниците, когато той пристигне на фронта, това е празник. Бяхте експлоатирани и това беше подхванато от западни източници, които искат да покажат, че в Русия няма демокрация и че Путин е диктатор", обясни той на инфлуенсърката.

Той обаче се извини, подчертавайки, че е бил твърде емоционален и е трябвало да бъде "по-сторг" с думите си. Соловьов обаче заяви, че е е редно да му слагат етикета женомразец, тъй като много жени са канени в предаването му.

"Говориш за Мелони като за жена, но тя е министър-председател. Не я обиждам като жена - това е политически термин. Италианските политици нарекоха Путин "кървав палач" и "терорист" - кой ще се извини на Путин? На нашия народ, за това, че италианските фашисти доставят пари за убиване на хора в граничния район?", попита той.

Боня заяви, че се радва, че водещият се е извинил и попита как двамата могат да подобрят нещата, а Соловьов призова двамата да направят платформа в "Макс", в която да обработват жалбите на хората и те да стигат до губернатори и министри.

"Владимир, в момента чувствам, че това, което правиш, променя нещата. Защо не можем просто да го направим по този начин? Трябва да се обединим, Владимир, а не да се бием. Благодаря ти за диалога; никога не съм мислил, че ще кажа това", каза на свой ред Боня.

Скандалът избухна, когато Боня, която от години живее в Монако, публикува видеоклип преди няколко седмици, адресиран до обитателя на Кремъл, в който тя насочи вниманието към основните проблеми, тревожещи руснаците: спирането на интернет, наводненията в Кавказ, клането на добитък в Сибир и екологичната катастрофа в Черно море.

Видеото, заедно с други публикации на блогърката, събра десетки милиони гледания и получи подкрепа от фигури, близки до Кремъл, както и от опозиционни фигури и активисти в изгнание. Самият говорител на Кремъл Дмитрий Песков отчете "успеха" на видеото и "актуалността" на проблемите, които то разглежда.