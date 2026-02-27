Мицкоски се бие в гърдите за ЕС: Няма да бъдем мека тъкан

Сегашното положение на страната е обусловено от политиката на предишното правителство, при което „някакъв мекотел внесе слона в стаята“, което, както каза премиерът на РСМ Христиан Мицкоски в интервю за „Сител” ТВ, сега не може да бъде пренебрегнато. Той заяви това в отговор на въпрос дали измененията в Конституцията са неизбежни, особено в контекста на евентуални промени в принципа на разширяване на Европейския съюз, като например модела на членство без право на глас, пише „Нова Македония”.

„Бях много внимателен в изявленията си, че подобна идея се чува в тези среди в Брюксел и се застъпва, но дали ще се стигне до това, не знам. Ние, като отговорни политици, трябва да предвидим всичко, което чуваме на съответните места от съответните хора, да го обработим и да създадем стратегия. Така че като правителство ние създаваме стратегия, ние предвиждаме всички тези неща и въз основа на това реагираме. Така че, ние сме проактивни, ние не сме реактивни. Но ще го повторя за кой ли път, ние не възнамеряваме да бъдем мека тъкан, подобни на нашите предшественици. Няма да бъдем политически мекотели. Ние като правителство и като политическа партия имаме много ясна позиция по този въпрос. И тук никой в ​​македонската общественост, нито дори в международната общественост, не трябва да има дилема. Какво очакваме? Ако сме жертва на меката политика на предишното правителство, на политиката, която не защитаваше интереса, защото това не е смела стъпка, това е глупава стъпка. Казват, че това е смелост, не, това е глупост. Ние трябва да сме тези, които ще се опитат да направят всичко възможно, за да коригират това, като същевременно гарантират, че няма да има повече подобни условия. И в същото време, ако ние го спазваме, всички трябва да го спазват. Ако принципът Pacta sunt servanda важи за нас, той трябва да важи за всички”, каза още Мицкоски.

Относно позицията на Венко Филипче от СДСМ, изразена в интервю за същата телевизия, че при неизпълнение на споразумението са възможни инциденти, премиерът оцени, че това е „изявление на един безотговорен политик“, добавяйки, че „този тип авантюристични мекушави политики от страна на опозицията не само не помагат, но и допълнително пречат“.

„Македония е член на НАТО, което в рамките на Алианса има свои права и задължения; след това това е правителство, което управлява цялата територия на страната и знае точно какво се случва на цялата територия; трето, имаме принципна политика; четвърто - имаме хармонизирана външна и отбранителна политика с ЕС, първата страна в региона, която го направи; пето, Съветът на Европа прекрати постмониторинг само за нас от всички страни в Западните Балкани, което означава, че сме зряла демокрация, правата на човека се спазват и върховенството на закона е правило”, подчерта Мицковски в интервю за „Дневник“ по телевизия „Сител“.